Esta es la razón por la que Vasile y Pantoja van directos a la ruina

El lunes 24 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja volvió a llamar a ‘Sálvame'. Sería un notición si no fuera porque era la tercera vez que la tonadillera hablaba para Telecicno en menos de 10 días. Ya no hay novedad. Adiós a la imagen de 'exclusividad' de la cantante. Por su lado, Paolo Vasile ya ha empezado el ‘cortejo' para fichar a la madre de Chabelita. ¿Es buena idea? Sí y no.

TRES LLAMADAS EN 10 DIAS

El viernes 14 de septiembre Isabel Pantoja hizo historia de la televisón. Ella, tan hermética, tan encerrada en su 'castillo' (Cantora), y tan expuesta a los medios, se dignó a descolgar el teléfono y a regalarle a ¡Sálvame' una hora y media de entrevista gratis que hizo reventar los audímetros.

El domingo 23 de septiembre, la tonadillera volvió a llamar a Telecinco pero esta vez a ‘GH VIP 6' para hablar con su hija, Chabelita, y darle ánimos.

TERCERA LLAMADA: ¿PANTOJA HA VETADO A DULCE DE T5?

Y al día siguiente, el lunes 24 , la tercera llamada. Todo comenzó con una revelación de Kiko Hernández en ‘Sálvame'. El colaborador explicó que para que Isabel Pantoja llamara a su hija la noche anterior exigió una cosa a los jefes de Mediaset: Que Dulce (niñera de Chabelita) estuviera vetada para siempre en Telecinco.

KIKO HERNÁNDEZ, 'CAGADO'

Pero no. Pantoja no llamó enfadada para desmentir lo que fuera. No. Fue al reve´s. Kiko Hernández, presentador del día junto a Nuria Marín (‘Cazamariposas') llamó a la Pantoja pensando que no s elo iba a coger pero la tonadillera descolgó feliz de la vida, riéndose de todos, especialmente de Kiko Hernández:

¡Cómo te he visto correr con un susto que te cagabas vivo!"

Pantoja, "relajadita" habló de todo. Comenzó por su hija:

Cuando dije que prefería que estuviera en ‘Gran Hermano' que sin saber dónde está. Lo que yo quise decir es que al no saber nada de ella, yo no sabía a la hora a la que mi hija llegaba a su casa. Todos los días le he escrito y le he preguntado cómo estaba y cómo estaba su hijo. Todos los días desde que salió de mi casa a los 18 años, aunque ella se fuera antes. Pero eso es algo que tendremos que hablar ella y yo. Lo que hice ayer fue darle mi aliento como se lo dio la mamá de Miriam o la mujer de Koala

También le dedicó palabras a Dulce:

Dulce tenía un contrato de confidencialidad conmigo y se lo ha saltado. Sé que quiere a mi hija, sé que me quería a mi hijo y a mí. Siempre dije que ella fue una maravillosa mujer, una trabajadora estupenda. Le dejaba mis hijos, las llaves de todo. Todo, todo en sus manos. No pensé nunca que acabaría en televisión. Es la mayor decepción de mi vida. Me ha traicionado en todo. Hubiera puesto mi pelo, mis manos, mi cabeza... todo por ella. Y me hubiera achicharrado. Era impecable y jamás podré decir nada malo de ella. Nunca.

Deleznable el trato que le dispensa Sálvame a Isabel Pantoja





EL REGALO DE VASILE

Pero el gran titular que dio Isabel Pantoja en su segunda llamada fue que Paolo Vasile (CEO de Mediaset España) le había enviado un maravilloso ramo de rosas como agradecimiento a sus llamadas y con intenciones de reconciliación.

¿Volverá Pantoja a su cadena enemiga? No es buena idea

¿POR QUÉ ES MALA IDEA QUE PANTOJA HABLE TANTO EN ‘SÁLVAME'?

Hay que tener clara una cosa. El secreto de Isabel Pantoja como personaje es su hermetismo. Todos hablan de ella pero la cantante no entra al trapo. Esto crea expectativas, lo que provoca que cada vez que abre la boca sube el pan. El problema es que si nos acostumbramos a sus llamadas o entrevistas, se acabó el misterio y su valor disminuye.

Obviamente, cualquiera en el lugar de Vasile haría lo mismo. ¿Quién no quiere tener entre sus filas a Isabel Pantoja? A corto plazo es un tesoro. Lo malo es que habría que saber cuál es el precio, y no precisamente el económico. Pantoja , en caso de regresar a Telecinco, lo hará bajo sus condiciones, sin hablar de su vida privada o al menos no de manera polémica.

Recordemos que en 2011 ya lo intentaron. Pantoja fichó por T5 y sí, las campanadas junto a Jorge Javier Vázquez y su hijo fueron un éxito tremendo peor los especiales musicales de la tonadillera fueron un desastre de crítica y público. ¿Fue rentable?

Pantoja vale más como saco de boxeo de los paparazzi que como personaje en abierto para todos