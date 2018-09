Isabel Pantoja lo ha conseguido: su sobrina Anabel ha dejado 'Sálvame' para siempre

Isabel Pantoja ha llamado tres veces a Telecinco por varios motivos. El primero, obviamente, para negociar su vuelta a la cadena. El segundo para darse más valor a sí misma y el tercero, visto lo visto, 'cargarse' a su sobrina Anabel de ‘Sálvame'. Objetivos cumplidos.

Deleznable el trato que le dispensa Sálvame a Isabel Pantoja

¿QUÉ PINTABA ANABEL PANTOJA EN 'SÁLVAME'?

Se veía venir desde hace mucho. Anabel Pantoja siempre ha estado en una situación delicada dentro de ‘Sálvame'. Ella ejercía de portavoz de su familia pero tampoco podía contar gran cosa. Además, en muchas ocasiones, cuando sus primos (Kiko Rivera e Isa Pantoja) o su tía se metían en algún lío, a Anabel le tocaba defender lo indefendible. Su puesto en el programa de Telecinco no tenía mucho sentido.

Por eso, cuando el 14 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja inició su ciclo de llamadas a Telecinco (de momento, dos a ‘Sálvame', una a ‘GH VIP 6' más un audio para apoyar a su hija en el reality. Todo en 11 días), Anabel Pantoja se vio descolocada. Ella ya no era la importante. Ya sí que no servía para nada. De hecho, en muchas ocasiones, la tonadillera ha dicho que no le gustaba que su sobrina trabajara en el programa.

LA GRAN DISCUSIÓN ENTRE PANTOJA Y ANABEL

El lunes 24 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja volvió a hablar para ‘Sálvame'. Durante esta segunda entrevista improvisada, la cantante criticó a Dulce, la que fue niñera de su hija Chabelita. Fue en este momento cuando Anabel le aconsejó a su tía que, por consejo de su abogada, no hablase del asunto puesto que se han presentado varias demandas.

Al día siguiente, el martes 25 de septiembre de 2018, Kiko Hernández desveló que durante la mencionada segunda llamada de la Pantoja, durante una pausa publicitaria, acudió al médico de Telecinco por un sarpullido en la mano y al salir se encontró a Anabel llorando por los pasillos, discutiendo por teléfono a gritos con su tía. ¿Por qué? ¿A cuento de qué venía esa discusión entre tía y sobrina?

Según Hernández, todo comenzó antes, mientras que Pantoja hablaba en directo. Kiko Rivera, hijo de Isabel, mandó varios mensajes a su prima, acusándola de ser 'una vendida' y de provocar que su madre se expusiera de esa manera.

De hecho, el mensaje de Kiko Rivera a su prima era el siguiente.

Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida. Firmado: Kiko Rivera

Alucinante. ¿Qué nos hemos perdido? ¿Cómo podría haberlo parado Anabel? ¿Acaso Isabel Pantoja no tiene voluntad propia para hacer lo que quiera?

Al final, lo reconoció todo y llorando dijo:

Pero cómo puede decir que a mí me mueve solo el dinero, que he intentado que todo vaya bien con Mila, con Kiko... Pero eso me escapa. Que me olvide ya de él, cuando yo me he llevado siempre bien con él. Yo estoy en el plató y no puedo manejarlo todo, no soy la directora.

Y tras esto, Anabel se fue del plató y Kiko Hernández dijo:

Anabel deja definitivamente 'Sálvame'. Así se lo ha hecho saber a la cúpula, que no está de acuerdo con esta decisión y están intentando que no cumpla con su palabra.

Es una lástima porque, sinceramente, Pantoja no ha hecho nada.