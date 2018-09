Se le acabó el chollo a Chabelita en 'GH VIP 6': ni su novio ni la audiencia pueden soportarla

Ni el audio de voz que envió Isabel Pantoja para que el público no expulsara a su hija de ‘Gran Hermano VIP' sirvió para que Chabelita tenga, a día de hoy, un pie fuera del concurso. Pero tranquilos, a Telecinco no le interesa sacar a Isa del reality tan pronto. Recordemos que gracias a ella, su madre ha dado un primer paso para la reconciliación con la cadena.

Los nominados de la semana son El Koala, Miriam Saavedra e Isa Pantoja. Bueno, eran los nominados, porque el martes 25 de septiembre de 2018, durante la gala de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas', se supo el nombre del que menos votos había recibido para irse, es decir, del que se salvaba de la expulsión. No fue otro que el Koala.

Miriam y Chabelita se colocan así en el disparadero, lo que resulta bastante curioso teniendo en cuenta que Isa Pantoja está siendo la que más contenido está dando tanto fuera como dentro del reality.

Muchos pensábamos que las llamadas de Isabel Pantoja a ‘Sálvame' y a ‘Gran Hermano' iban a tener el poder suficiente como para que el público prefiriera a Chabelita. De hecho, era casi obvio que ella iba a ser la que se librara de la nominación pero no fue así. ¿Será que no cae tan bien como se piensa la gente?

Por otro lado, el hecho de que Isa esté en ‘peligro', hará que la gala del próximo jueves 27 de septiembre de 2018, sea un éxito asegurado, puesto se han creaod muchas expectativas. O será que la gente quiere que salga la joven para ver cómo su madre va (o no) a buscarla al plató.

Pero, ¿cómo es Chabelita como concursante? Sosa a rabiar aunque está dando juego. Tiene un novio fuera, Omar Montes, pero tontea descaradamente con un compañero, el Míster Universo, Asraf Beno

El domingo 23 de septiembre, Omar visitó a Isa en la casa de Guadalix y todo fueron besos , abrazos y palabras de amor pero , a las pocas horas, Chabelita se metió en la cama de Asraf.

A la espera de saber si Omar será concursante oficial de ‘GH VIP', el joven apareció en la gala del martes 25 de septiembre, para poner a pairir a su novia:

Si me quieres tanto, a los diez minutos no te vas a la cama con otro. Yo soy un hombre y no lo voy a consentir.

Eso hay que hablarlo. No voy a consentir estas faltas de respeto. No puedo dejar a una persona por televisión, pero en mi corazón ya he decidido.