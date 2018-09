Guerra entre Amaia Montero y Malú: "Me ha llamado gorda y punto"

Nueva y sorprendente guerra dentro de la industria musical. Después de una entrevista en la que la cantante Malú defendía cualquier tipo de modelo de mujer haciendo referencia a Amia Montero, la ex vocalista de 'La oreja de Van Gogh' se lo ha tomado muy mal y ha saltado. ¿Quién tiene razón? Ambas.

Malú tenía buena intención (o no, con ella nunca se sabe) y en una entrevista para El Español, defendió que las artistas no tienen que ser ‘'erfectas', quejándose así de la exigencia machista de que las féminas tienen que ser siempre delgadas y perfectas:

Ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada Y chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36.

Amaia Montero la vuelve a liar y acaba llorando

Estas palabras de Malú parecen muy bienintencionadas e inocentes, ¿verdad? Pues quizá no tanto, porque viendo su físico, puede interpretarse que está viendo al resto como de clase inferior. Así se lo tomó la mismísima Amaia Montero, quien horas después de la publicación de la entrevista, escribió en Twitter:

A la #victoriasecret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú

Pero hubo más. Tras el tuit, muchos acusaron a Montero de tomarse demasiado mal las palabras de Malú, y de buscar solamente protagonismo.

Pero Montero sentenció: