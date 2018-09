Así de destrozada está Anabel Pantoja tras abandonar 'Sálvame': "Me hace falta el dinero pero no puedo más"

El martes 25 de septiembre de 2018, Anabel Pantoja abandonó 'Sálvame' por culpa de la presión que su familia ejerce sobre ella. Al día siguiente, la ya excolaboradora entró por teléfono, destrozada, asegurando que está mal de dinero pero que no volverá a televisión.

ANTECEDENTES: ¿POR QUÉ ANABEL PANTOJA ABANDONÓ 'SÁLVAME'?

El lunes 24 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja volvió a hablar para ‘Sálvame'. Durante esta segunda entrevista improvisada, la cantante criticó a Dulce, la que fue niñera de su hija Chabelita. Fue en este momento cuando Anabel le aconsejó a su tía que, por consejo de su abogada, no hablase del asunto puesto que se han presentado varias demandas.

Al día siguiente, el martes 25 de septiembre de 2018, Kiko Hernández desveló que durante la mencionada segunda llamada de la Pantoja, durante una pausa publicitaria, acudió al médico de Telecinco por un sarpullido en la mano y al salir se encontró a Anabel llorando por los pasillos, discutiendo por teléfono a gritos con su tía. ¿Por qué? ¿A cuento de qué venía esa discusión entre tía y sobrina?

Según Hernández, todo comenzó antes, mientras que Pantoja hablaba en directo. Kiko Rivera, hijo de Isabel, mandó varios mensajes a su prima, acusándola de ser 'una vendida' y de provocar que su madre se expusiera de esa manera.

De hecho, el mensaje de Kiko Rivera a su prima era el siguiente.

Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida. Firmado: Kiko Rivera

Anabel lo negó todo, rompió a llorar y dijo que tiraba la toalla, que no volvería a ‘Sálvame'.

Deleznable el trato que le dispensa Sálvame a Isabel Pantoja.





EL DÍA DESPUÉS: ASÍ ESTÁ ANABEL TRAS TIRAR LA TOALLA

El miércoles 26 de septiembre de 2018, ‘Sálvame' mostró la llamada de Anabel en los pasillos de Telecinco (y que grabó Kiko Hernández a escondidas), y en ella, la ya excolaboradora le decía a su tía:

Soy culpable, ¿pues qué quiere que le haga?. Es que tú, es que tú siempre, tú siempre... Sí, lo haré siempre. Tengo mis fallos, pero no soy mala persona ni horrible. No me lo merezco, y después de cómo siempre he respondido. Porque la amargura es demasiado fuerte, pero bueno, me voy a calmar.

Pero Anabel Pantoja entró ese día por teléfono para aclarar que en ningún momento su primo la había escrito para presionarla o insultarla (algo que Kiko Hernández seguía manteniendo) y aclaró que no iba a volver a ‘Sálvame':

Me encuentro mal por muchas situaciones. Me da tanta impotencia... Esto no me compensa ni mental ni económicamente. Hace mucho frío en invierno, pero prefiero estar fuera y eso que me hace falta el dinero. Quiero mirar por mi salud. Se ha traspasado una línea que no quería que se traspasara: lo de Dulce, un problema familiar, y que ya no puedo más. No quiero estar en medio de nada. Tiro la toalla.

Sergio Espí Rubio, periodista especializado en crítica de televisión