La aterradora verdad sobre Aramís Fuster que ha destapado su propio hijo

Aramís Fuster, una de las protagonistas indiscutibles de 'Gran Hermano VIP 6', ha revelado, dentro del concurso, el infierno que ha sido su vida y la mala relación que mantiene con sus hijos. El 26 de septiembre de 2018, el menor de ellos, Karim, rompió su silencio en ‘Sálvame' para desenmascarar a su madre.

Un padre maltratador, un primer matrimonio por conveniencia y una pésima relación con sus hijos , este es el drama que ha contado Aramis Fuster en la casa de Guadalix de la Sierra. La 'bruja' se ha abierto en canal con sus compañeros contando las mayores intimidades de su vida, aunque, recordemos, que también dice que fue amante de Barack Obama...

Pero lo más sorprendente del testimonio de Aramís fue lo relacionado con sus hijos. Según la "mayor autoridad de ocultismo del mundo"( y creadora de 'hechizos para alargar penes'):

No me quieren, me desprecian. He llorado sangre, he llamado mil veces. Me han dicho las palabras más denigrantes y pensaba que con el tiempo reflexionarían, pero no ha sido así.

Mis hijos han llegado a pegarme.