Expulsión de Chabelita de 'GH VIP 6': España perdona antes la corrupción que los cuernos

El jueves 27 de septiembre de 2018 Chabelita fue expulsada de ‘GH VIP 6'. Fue una sorpresa para muchos y algo obvio para otros. ¿Cómo fue posible que el público prefiriese a Miriam Saavedra? ¿Han influido realmente las llamadas de Isabel Pantoja para que su hija esté fuera de la casa o es que simplemente el público no perdona el comportamiento de la joven?

Isabel Pantoja, una señora condenada por fradue, sigue siendo una de las grandes estrellas de este país. Sin ir más lejos, hace unos días acudió a un acto publicitario y se podían escuchar a sus fans al grito de "¡Eres lo mejor que tenemos en España!". Sin embargo, su hija es una juerguista, le ha sido infiel a su novio y la echan la primera de 'GH VIP 6'.

Puede que en este país seamos más tolerantes con ciertos delitos que con los cuernos pero quizá no sea solo eso. Ni de lejos.

Dentro de 'Gran Hermano VIP 6', Chabelita daba mucho contenido a la cadena. Por un lado, su madre llamó a 'Sálvame' en dos ocasiones para hablar de su hija y, por otro, la relación de Isa con Asraf, ante los ojos del novio de ella, Omar, han ocupado horas y horas en los distintos programas de Telecinco.

Por todo ello, pensábamos que Chabelita se iba a quedar. Era lo evidente. Pero la audiencia de 'Gran Hermano', los que votan, sólo miran por el programa e Isa Pantoja no ha sido buena concursante.

Chabelita no cae bien. Cuando salió de la casa, dijo que la habían echado por las llamadas que hizo su madre en ‘Sálvame'. No es verdad. Isabel Pantoja sólo señaló lo que toda España ya sabía: que su hija es una niña mimada, juerguista, caprichosa y fría.

Chabelita tenía la oportunidad de cambiar su imagen dentro del concurso pero no ha sido así. No se ha mojado en ningún conflicto. Parecía que le daba todo igual y no dudó en olvidarse de su novio para fijarse en otro nuevo,

Nos olvidamos de que Isa tiene un largo historial de hombres a sus espaldas que sólo han estado con ella por su apellido. ¿Quién es más amoral, ella por ser infiel o ellos por querer sacar partido?

Además, y por muy irritante que sea, hay que tener en cuenta que Miriam Saavedra tiene muchos seguidores en Twitter. Será insufrible pero da mucho espectáculo dentro de la casa y crea conflicto entre los concursantes. Y ‘dentro' es la palabra clave. A los puristas de ‘GH' les da igual lo que pase fuera, ellos quieren espectáculo en el reality.

'Sálvame' y Telecinco tienen un problema muy pero que muy gordo si piensan fichar a Pantoja

Y por otro lado, y aunque me parezca incomprensible, Omar Montes también tiene mucho tirón entre gran parte del público. De hecho, pensábamos que sin Isa no pintaba nada dentro del concurso pero en su entrada como participante oficial, demostró todo lo contrario: Fue burro, divertido, agresivo y razonable. Todo a la vez.