Belén Esteban ya no puede más: su nueva y preocupante bronca con Jorge Javier Vázquez

Lo de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez parece el ‘día de la marmota', aquel que se repite una y otra vez. El presentador de ‘Sálvame' ha tomado la costumbre de reírse de su colaboradora a costa de su futura boda pero el 28 de noviembre de 2018, la de Paracuellos estalló. Hasta la próxima...

Siempre ha sido así. Jorge Javier Vázquez, siempre por encima del bien y del mal, no respeta a sus tertulianos. Les ataca y se ríe de ellos sin parar pensando que así da más 'juego' y espectáculo pero llega a ser cansino, sobre todo cuando repite las bromas.

Desde que Belén Esteban anunció su boda con su novio Miguel, Jorge Javier no ha hecho más que reírse de ella. Ha jugado a que no va a ir o a que al final no va a haber enlace.

¿Cuánto podrá llegar a ganar Belén Esteban con la exclusiva de su boda?

El 28 de noviembre de 2018, Belén se hartó. La de Paracuellos estaba hablando de su ‘enemigo', Kiko Matamoros

Ya sabéis cuál es mi relación con Matamoros. Ni él quiere saber nada de mí ni yo de él

Entonces, Vázquez la interrumpió para preguntarle

¿Matamoros no va a la boda?

Belén Esteban: No Jorge Javier Vázquez: ¿Seguro que no? Belén Esteban: No

El presentador se estaba divirtiendo ante la cara de hartazgo de la tertuliana e insistió:

Bueno de aquí a que te cases, a lo mejor os reconciliáis. Esteban: No, no va a haber reconciliación. Jorge Javier: ¿Y Makoke?

Aquí Belén estalló:

Pues tampoco. Que esa señora no es amiga mía. Que no pasa nada. Ellos se casaron, invitaron a los que querían y yo lo mismo.

Jorge Javier no se rendía y le preguntó:

¿Y va a ir Vanesa Martín?

Y Estaban resolvió el asunto con ironía: