La chulería de Jorge Javier Vázquez y de Suso hunde 'GH VIP 6': mandan a la audiencia "a la mierda"

Estamos en la recta final de 'GH VIP 6' y aunque es el programa de más éxito del año, parece que algunos no están contentos con eso. El 29 de noviembre de 2018, tanto el presentador, Jorge Javier Vázquez, como el concursante Suso, no dudaron en morder la mano que les da de comer, es decir, la audiencia.

Hacen audiencias impresionantes pero en Telecinco les molesta que se les critique. Es el dilema de siempre: ¿TV de prestigio o TV popular? Si te decides por la segunda y te ponen a caldo (y con razón) no te quejes.

Pero no, en Mediaset crean al 'monstruo' y luego se echan las manos a la cabeza.

Jorge Javier ya ha mostrado en varias ocasiones su descontento con los que le critican y con los que opinan sobre el programa. El 29 de noviembre de 2018 volvió a suceder.

Dijo el presentador para, después, agradecer a todos aquellos espectadores que siguen viendo el reality como lo que es, un programa de TV.

SUSO CONTRA LA AUDIENCIA

Otro que cargó contra los espectadores fue Suso quien, curiosamente, salió como finalista esa noche.

Durante la gala vimos algo que había pasado días antes, cuando la audiencia decidió que los protagonistas de la prueba (representar la obra 'Grease'), fueran Tony y Miriam. Esto provocó el enfado de Suso, quien se fue al confesionario y dijo:

Estoy hasta los huevos, no pienso hacer una mierda. Los dos favoritos están muy claros. Pónselo a toda la gente para que ahorren y que me echen.

Yo también he sido maltratado en esa casa Yo he llamado esta mañana a mi hija y no me ha contestado.