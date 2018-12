La humillación sin precedentes a Kiko Matamoros en 'Viva la vida': ¿Por qué nos está engañando de esta manera?

Es muy difícil de creer la guerra entre Kiko Matamoros y Makoke. Muy difícil. Si se ve con perspectiva, todo parece obedecer a un guión, a un plan para ganar dinero. Kiko ha pasado de ser el verdugo a convertirse en una víctima mientras que su ex dio un escandaloso polígrafo el sábado 1 de diciembre de 2018.

Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda

EL MONTAJE QUE YA NADIE SE CREE

Hace dos años se casaron para cobrar exclusivas aunque Kiko ha confesado que pasó por el altar enamorado de otra persona (algo de lo que Makoke era conocedora). Luego, anunciaron separación antes de que ella participase en ‘GH VIP 6', lo que provocó que fuera de las concursantes mejor pagadas. Dentro del reality, Makoke no habló de su vida privada, lo que hizo que, nada más salir, vendiera una exclusiva más un polémico 'Deluxe' el 24 de noviembre de 2018.

A todo esto, no sólo Makoke y Kiko viven de este drama. Laura Matamoros, hija de él, se está aprovechando atracando a Makoke en distintos platós y Javi Tudela, hijo de ella, hace lo propio con el que fue su padrastro.

Luego Kiko, que se había pasado meses comportándose de manera agresiva y violenta, se hizo la víctima. El 29 de noviembre de 2018, apareció en ‘Sálvame' y rompió a llorar, alegando que su mujer no le había tratado bien y que su hija Ana ya no le habla.

A todo esto, Kiko había dado a entender que estaba con Sofía Suescun (puede que para que ambos pudieran entrar en el ‘GH VIP' que se está preparando con parejas) pero ella renegó de él en directo de manera bastante fea.



MARTA LÓPEZ PONE A MATAMOROS EN SU SITIO

Después del polideluxe al que se sometió Makoke el 1 de diciembre de 2018, le tocó el turno a Kiko a defenderse, por lo que acudió a ‘Viva la Vida ‘ al día siguiente y dijo:

Makoke lo que tiene que hacer es callarse. Tiene que respetar a su madre y a sus hijos.

La colaboradora Marta López interrumpió con fuerza:

¿Y a ella quién la respeta?

Matamoros: ¿Yo no la he respetado? Marta: En el momento que has estado tres años con otra persona, no la has respetado. Es que ya está bien.

Matamoros estaba rabioso y atacó:

No seas demagoga.

Sofía Suescun quiso defender al colaborador alegando que:

Makoke esi (la infidelidad) ya lo sabía y podía haberse ido

Marta se tensó:

Yo vengo aquí a hacer mi trabajo. Yo también le tengo cariño a Kiko pero doy la información que tengo que dar.

Matamoros: Si me tienes cariño no hagas demagogia. Yo he respetado a esa mujer exquisitamente, escrupulosamente. Me he enfrentado a todos mis compañeros .