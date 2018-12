Las Campos, en su peor momento: La amenaza que puede acabar con ellas

María, la asistenta que ha demandado a María Teresa Campos por despido improcedente, ya tiene representante. Es decir, es la nueva Dulce. La peruana está dispuesta a vender los secretos de las Campos al mejor postor y ya se sabe lo que quiere contar.

EL COMIENZO: DESPIDO Y DEMANDA

A María la conocimos en el reality de 'Las Campos'. Era la asistenta peruana de la matriarca y el público ya destacó mucho las malas formas con las que la presentadora trataba a su empleada.

Pero parece que la relación laboral entre María y Campos ha terminado y de mala manera. Tal y como informó El Economista este 23 de noviembre de 2018, la asistenta habría demandado a María Teresa por despedirla"sin miramientos".

Según explicó María al mencionado medio, mientras estaba de vacaciones por unos días en su país natal, recibió un mensaje de la periodista que rezaba así:

La exempleada se sintió dolida puesto que, según ella, consideraba a María Teresa Campos como una madre tras trabajar más de 15 años a su servicio.

La asistenta asegura pues que:

María Teresa no quiere reconocer que he sido despedida y yo sólo pido que me indemnicen por los años trabajados.