Kiko Hernández con el culo al aire: "He pedido dinero a mis compañeros"

Se odian y discuten cada día pero al final, los colaboradores de 'Sálvame' son compañeros y cuando alguno pasa por apuros, se ayudan entre ellos. Bueno, no todos. El 3 de diciembre de 2018, los tertulianos confesaron los préstamos internos que se han hecho.

Ese lunes en ‘Sálvame', se estaba hablando del polideluxe al que se había sometido Makoke el sábado anterior y cómo la exmujer de Kiko Matamoros había confesado que su madre le había dejado dinero en el pasado cuando la familia atravesaba problemas económicos.

El debate derivó pronto sobre los préstamos y deudas económicas que han podido existir entre los miembros del equipo del programa.

Belén Esteban fue la primera en hablar , dijo que a ella nunca le han pedido nada pero que, aunque ahora tiene todas sus dudas saldadas, hubo una época en la que pasó verdaderos apuros económicos.

Cuando he tenido problemas, aquí me han ofrecido dinero, pero no lo he aceptado.

A mí que nadie me pida dinero, que ya no dejo a nadie. Aquí para pedir bien, pero para devolver.

De aquí y de la tele, nadie. A mí, mis compañeros no me han pedido dinero.

Yo he sido siempre muy generosa y me han pasado muchas cosas. Yo he dejado y se me ha devuelto, pero también ha habido gente que no me lo ha devuelto