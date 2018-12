El ego desmesurado de Jorge Javier Vázquez y su nuevo ataque contra Rosa María Mateo

El ego de Jorge Javier Vázquez es popularmente conocido y ha vuelto a dar muestras de lo mucho que se quiere el 5 de diciembre de 2018. En su blog de Lecturas, el presentador ha vuelto a cargar contra Rosa María Mateo y lo ha hecho una frase que deja descolocado a todo el que la lea.

Una semana antes, en 'Gran Hermano VIP 6', Jorge Javier Vázquez le mandó en directo un zasca a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, después de que esta critocase los realities en televisión.

Dijo el presentador.

El 5 de diciembre de 2018, Vázquez volvió a la carga en su blog personal de la revista Lecturas. El conductor de ‘Sálvame'comenzó recordando lo sucedido:

El jueves, durante la gala de ‘GH VIP6', le lanzo un dardo a Rosa María Mateo y hay mucha gente que se escandaliza. A mí, lo que verdaderamente me escandaliza es que una entidad como la academia de la televisión no saliera en defensa de todos los profesionales que hacemos realities en España , un género que parece que no se encuentra entre los predilectos de la señora Mateo.

Pero Vázquez, experto en que todo gire a su alrededor, ataca al ente público con una frase demoledora (y que da mucha vergüenza ajena)

¿Qué puedo pedirle a una entidad que no me ha premiado en ninguna de sus ediciones, siendo como soy uno de los mejores profesionales de este país?

Y para terminar, Vázquez vuelve a atacar a Mateo.

Me cae muy bien y gozo cuando la veo enfrentarse a los del PP. Pero sus declaraciones sobre los realities me recuerdan a aquellos abuelos que decían que los Beatles no eran más que unos melenudos que no hacían música. Son tan rancias como obsoletas. Mateo pretende dirigir RTVE guiándose única y exclusivamente por sus gustos. Y no es eso, no es eso. Se ha equivocado de cargo. Debería estar dirigiendo su propio canal de YouTube.