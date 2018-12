El golpe más duro y doloroso de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre ha sufrido uno de los golpes más duros de su vida. Este 11 de diciembre de 2018 ha saltado la noticia de la muerte de su padre. El actor y protagonista de ‘Velvet' se encontraba en México promocionando su última película.

Tal y como recoge la revista Lecturas, Miguel Ángel Silvestre Vara, padre de Miguel Ángel Silvestre, ha fallecido a los 65 años, según informa El Periódico Mediterráneo.

Padre de dos hijos, el actor estaba muy unido a él pero, lamentablemente, en el momento del fallecimiento él se encontraba trabajando en México, donde está promocionando su nueva película.

El entierro del reconocido fisioterapeuta, que tenía una clínica en Castellón, tendrá lugar el miércoles a las cuatro de la tarde.

Tal y como recoge Lecturas, en agosto de 2018, el protagonista de ‘Sense 8' le dedicó un emotivo texto a su padre en Instagram:

Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocandome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí... un vida sin preocupaciones... Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse.