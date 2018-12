Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez se escupen verdades a la cara en 'Lecturas': "Te falta empatía"

Una semana después de que Mila Ximénez entrevistase a Carmen Borrego para la revista Lecturas, la periodista ha hecho lo propio con su amigo y presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez.

Carmen Borrego se arrepintió de su entrevista para ‘Lecturas' y Mila fue acusada de aprovechar su amistad con ciertos famosos para sacarles informaciones jugosas.

Pues parece que Ximénez lo ha vuelto a hacer y este 12 de diciembre de 2018, la famosa publicación publicaba en su portada el encuentro más esperado, el de Mila y Jorge Javier Vázquez.

Colaboradora y presentador son amigos fuera de los platós y eso ha permitido que la entrevista en Lecturas sea a corazón abierto, que él se sincere pero ella también.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes

Para empezar, Jorge Javier define este 2018 que ya acaba como:

Si fuese un fenómeno meteorológico, sería un vendaval. Lo he aguantado, y eso que ha habido semanas que no he descansado ni un día.

Empecé el año 'dejado' [Paco, su novio, rompió con él], ahora me pillas a punto de terminar ‘GH VIP'. Desde que el 13 de septiembre de 2018 empezamos, ha sido un auténtico ciclón. Difícilmente lo habría resistido si no hubiera tenido la cabeza muy bien ordenada. La separación me ha servido para ordenar mi vida. Ha habido momentos muy terribles en los que he estado a punto de abandonar...