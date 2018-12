María Jesús Ruiz, desgarrada: Se acostó con Gil Salgado para "utilizarle"

Desde que Kiko Hernández soltó la bomba de que María Jesús Ruiz había pasado un fin de semana en Lisboa con el padre de su hija, Gil Salgado, todo ‘Sálvame' se puso en contra de la Miss. Pero el 13 de diciembre de 2018, María Jesús se rompió y lo confesó todo.

Siempre ha habido dudas sobre la relación entre María Jesús Ruiz y el empresario Gil Salgado. Su romance fue juzgado y criticado, hubo rumores de prostitución o interés económico. Ellos lo negaron peor llegó la ruptura y con ellas las acusaciones, los insultos y las demandas.

María Jesús rehízo su vida con Julio Ruz pero luego le dejó y volvió con Gil Salgado para, a las pocas semanas, romper con este y volver con Ruz.

La que fue Miss España dejó, otra vez, a Julio y ahora que está soltera , Kiko Hernández, en ‘Sálvame' aseguró que María Jesús había pasado un fin de semana romántico con Gil Silgado en Lisboa. ¿A qué jugaban?

Este jueves 13 de diciembre de 2018, María Jesús Ruiz se enfrentó a sus compañeros. La acusaban de montajista, de utilizar a su hija para sus asuntos personales.

Ante el ‘acoso', María Jesús se derrumbó y confesó lo que había pasado realmente en Lisboa unos días antes:

Se negó a decir de qué se trataba la "bomba" pero se dio a entender que necesitaba del consentimiento de Gil Salgado para un asunto laboral que implicaba a su hija. Pero cuando él se enteró de sus pretensiones, explotó.

Yo ahora estoy sola, no tengo pareja y podía tener un acercamiento con él.

Y ese fue el momento en el que la modelo se rompió y admitió:

Me he dado cuenta de que ya no hay marcha atrás. Se sintió utilizado.