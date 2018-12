Esta es la razón por la ya que nadie se toma en serio los Goya: Siempre nominan a los mismos

El 12 de diciembre de 2018 se dieron a conocer las nominaciones a los premios Goya y no hubo sorpresas, no porque hubiera grandes favoritos, sino porque sonaron los mismos nombres de siempre y los que era 'nuevos' tampoco han tenido una gran repercusión popular ¿Ahora entienden los académicos por qué las galas de los premios más importantes de nuestra TV bajan de audiencia cada año?

Cuando en los Goya hicieron la misma 'cagada' que en los Oscar

El problema de los Goya es el problema del cine español. Veo los nominados, por ejemplo, a mejor actor original y suspiro: José Coronado, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre y Javier Barden. Los mismos de siempre, los que protagonizan todas las películas, los oblicuos. Los cuatro son estupendos, lo testifico, y merecen trabajar y ganar pero es que parece que no hay más.

Tanto en el cine español como en los Goya nunca han parecido estar preocupados por su imagen. Desde fuera se ve como una panda de amiguetes que se votan entre sí y se contratan los unos a los otros. Si entras en la rueda y caes en gracias no paras de trabajar hasta que quien tenga más poder lo decida. Da igual si eres bueno o no . Lo importante es que tengas los contactos necesarios.

Lo que cuesta es meter la patita, que te hagan un hueco o te den una oportunidad. Hacer una prueba por ejemplo, ya es muy difícil. Los directores de casting tienen sus canteras y sus representantes de confianza y hacen audiciones cerradas a cal y canto. Se ha creado una endogamia preocupante y , si no es así, lo parece.

Dentro del negocio te dirán que no es culpa de ellos, que es muy difícil levantar una película y que se agarran a lo seguro (actores taquilleros). Puede ser pero que no se equivoquen. Aquí no hay industria cinematográfica. Todo se hace gracias a las ayudas estatales y la obligación de las cadenas de televisión de invertir en el cine.

Y lo más llamativo de todo es que se suele ignorar el triunfo comercial. Si una película es taquillera se menosprecia (El año pasado, por ejemplo, no entendí como 'Ilustres ignorantes' fue ignorada en los Goya. ¿Juana Acosta o Dafne Fernández no merecían una nominación?)

La excepción, este año, es 'Campeones'. Un triunfo comercial y artístico que parte como favorita (y lo merece. Aunque sea excesivamente bienintencionada, lo merece).

En los Goya se percibe la creencia de que, cuanto más outsider y menos exitoso seas, más calidad artística tienes. No lo entiendo.

Y luego me encuentro casos como el de 'Las Distancias' (peliculón) a la que han pasado olímpicamente en la nominaciones (¿por qué Alejandra Ximénez no sólo no opta a un Goya sino que no tiene 3 o 4 ya en el salón de su casa? Es una de las mejores actrices de este país, pero... Se la conoce por la comedia...).

También espero que en la Academia aprendan a hacer galas. Sí, son muy difíciles de realizar y no hay presupuesto. No se necesita. Más pobres son los Feroz y mucho más divertidos. Para ser grandes, hay que parecer grandes. Eso es la industria.

Y ahora, por si alguien no las ha visto aún, las nominaciones a los premios Goya 2019. Mi opinión: que aunque previsible, no entiendo tanto revuelo con ¡El reino' (13 nominaciones). Sorogoyen sabe dirigir, eso es indudable, pero no escribir. La historia es tan obvia y su trazo tan grueso que causa el efecto contrario al pretendido. Te da igual. Mi favorita es 'Todos lo saben' pero está dirigida por un extranjero. No tiene muchas posibilidades. Otro de los complejos absurdos de estos galardones.



Mejor Película

- Campeones

- Carmen y Lola

- El Reino

- Entre dos aguas

- Todos lo saben

Mejor Dirección

- Javier Fesser (Campeones)

- Rodrigo Sorogoyen (El reino)

- Isaki Lacuesta (Entre dos aguas)

- Asghar Farhadi (Todos lo saben)

Mejor Dirección Novel

- Andrea Jaurrieta (Ana de día)

- Arantxa Echevarría (Carmen y Lola)

- César y José Esteban Alenda (Sin fin)

- Celia Rico (Viaje al cuarto de una madre)

Mejor Actriz Protagonista

- Susi Sánchez (La enfermedad del domingo)

- Najwa Nimri (Quién te cantará)

- Penélope Cruz (Todos lo saben)

- Lola Dueñas (Viaje al cuarto de una madre)

Mejor Actor Protagonista

- Javier Gutiérrez (Campeones)

- Antonio de la Torre (El Reino)

- Javier Bardem (Todos lo saben)

- José Coronado (Tu hijo)

Mejor Actriz de Reparto

- Carolina Yuste (Carmen y Lola)

- Ana Wagener (El Reino)

- Natalia de Molina (Quién te cantará)

- Anna Castillo (Viaje al cuarto de una madre)

Mejor Actor de Reparto

- Juan Margallo (Campeones)

- Luis Zahera (El Reino)

- Antonio de la Torre (La noche de los 12 años)

- Eduard Fernández (Todos lo saben)

Mejor Actriz Revelación

- Gloria Ramos (Campeones)

- Rosy Rodríguez (Carmen y Lola)

- Zaira Romero (Carmen y Lola)

- Eva Llorach (Quién te cantará)

Mejor Actor Revelación

- Jesús Vidal (Campeones)

- Moreno Borja (Carmen y Lola)

- Francisco Reyes (El reino)

- Carlos Acosta (Yuli)

Mejor Guion Original

- Campeones

- Carmen y Lola

- El Reino

- Todos lo saben

Mejor Guion Adaptado

- Jefe

- La noche de 12 años

- Superlópez

- Yuli

Mejor Película Documental

- Apuntes para una película de atracos

- Camarón: flamenco y revolución

- Desenterrando Sad Hill

- El silencio de los otros

Mejor Película de Animación

- Azahar

- Bikes the Movie

- Memorias de un hombre en pijama

- Un día más con vida

Mejor película europea

- Cold War

- El hilo invisible

- Girl

- The Party

Mejor película iberoamericana

- El Ángel

- La noche de 12 años

- Los perros

- Roma

Mejor dirección de fotografía

- El Reino

- La sombra de la Ley

- Quién te cantará

- Yuli

Mejor dirección de producción

- Campeones

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- El Reino

Mejor música original

- El Reino

- En las estrellas

- La sombra de la ley

- Yuli

Mejor canción original

- Campeones

- Carmen y Lola

- El hombre que mató a Don Quijote

- Todos lo saben

Mejor Montaje

- Campeones

- El Reino

- Todos lo saben

- Viaje al cuarto de una madre

Mejor Sonido

- Campeones

- El Reino

- Quien te cantará

- Yuli

Mejor dirección artística

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La Sombra de la Ley

- Superlópez

Mejor diseño de vestuario

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La sombra de la Ley

- Quien te cantará

Mejor maquillaje y peluquería

- El fotógrafo de Mauthausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- La sombra de la Ley

- Quien te cantará

Películas nominadas a Mejores Efectos Especiales

- El reino

- Errementari

- El herrero y el diablo

- La sombra de la Ley

- Superlópez

Mejor Cortometraje de Ficción

- 9 pasos

- Bailaora

- Cerdita

- El niño que quería volar

- Matria

Mejor Cortometraje Documental

- El Tesoro

- Gaza

- Kyoko

- Wan Xia. La última luz del atardecer

Mejor Cortometraje de Animación

- Cazatalentos

- El olvido

- I Wish...

- Soy una tumba