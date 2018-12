Lo que 'Sálvame' ha intentado tapar de María Jesús Ruiz

Lo que ocurrió el 13 de diciembre de 2018 en 'Sálvame' fue brutal, grotesco e incómodo de ver. María Jesús Ruiz confesó haberse acostado con su ex, José María Gil Salgado, para que la dejase entrar en el nuevo reality de Telecinco, 'VIP a vis'. Pero tras machacar a la Miss, los colaboradores intentaron lavar su imagen y no dijeron lo que todos pensábamos.

EL DÍA QUE MARÍA JESÚS RUIZ FUE PROTAGONISTA ABSOLUTA DE ‘SÁLVAME'

Siempre ha habido dudas sobre la relación entre María Jesús Ruiz y el empresario Gil Salgado. Su romance fue juzgado y criticado, hubo rumores de prostitución o interés económico. Ellos lo negaron peor llegó la ruptura y con ellas las acusaciones, los insultos y las demandas.

María Jesús rehízo su vida con Julio Ruz pero luego le dejó y volvió con Gil Salgado para, a las pocas semanas, romper con este y volver con Ruz.

La que fue Miss España dejó, otra vez, a Julio y ahora que está soltera , Kiko Hernández, en ‘Sálvame' aseguró que María Jesús había pasado un fin de semana romántico con Gil Silgado en Lisboa. ¿A qué jugaban?

Valore usted mismo si María Jesús Ruiz es buena o mala actriz...

El jueves 13 de diciembre de 2018, María Jesús Ruiz se enfrentó a sus compañeros y terminó confesando que se había acostado con Gil Salgado para utilizarle.

La modelo se rompió en directo pero se mostró sorprendentemente fría cuando Gil Silgado llamó por teléfono para decir que la iba a demandar, que en realidad llevaban tiempo viéndose y que lo que ella quería pedirle era que intentara no quitarle la custodia de su hija y la permitiera entrar en el nuevo programa de Telecinco, ‘VIP a vis' en compañía de otro ex (sic).

¿LAVADO DE IMAGEN?

Tras la llamada de Gil Salgado, María Jesús volvía a ser la ‘mala' para sus compañero, pero esa imagen pronto se dio la vuelto cuando ella rompió a llorar y dijo que si no había confesado que había vuelto con su ex era por "vergüenza" y por miedo a que el resto no lo entendiera. De hecho, la modelo admitió seguir sintiendo cosas por él.

¿Por qué nadie se cuestionó que a lo que está enganchada esta mujer es al dinero?

Pero para colmo, luego se barajó la idea de que la ‘culpa' de todo lo que le pasa a Ruiz es de su madre, quien dirige sus pasos y crea una relación de co-dependencia su hija.

LO QUE NO SE VIO

Al día siguiente, se emitieron unas imágenes de María Jesús Ruiz durante una pausa publicitaria, llorando y asegurando que está sola y que ni su madre ni su hermana le dirigen la palabra.

MARÍA JESÚS RUIZ, DESAPARECIDA

Ese 14 de diciembre de 2018, la exconcursante de ‘Su

pervivientes' tenía que acudir a ‘Sálvame' pero no acudió, tan sólo dio una brece entrevista desde su casa.