En Telecinco siguen consintiendo el machismo en 'GH VIP' mientras que el gobierno les paga una campaña contra el maltrato

Suso no debería ganar 'Gran Hermano VIP 6'. De hecho, no debería estar entre los finalistas. Ahora, sus enemigos (Koala y Miriam) son sus amigos del alma pero sigue teniendo las mismas tendencias machistas de siempre. Para muestra, lo que confesó el 17 de diciembre de 2018.

Últimamente, en los debates de Telecinco se habla mucho del ‘cambio de Suso' dentro de la casa. Dicen que ha pasado de ser un agresivo machista a todo un ejemplo de convivencia. Mentira.

El catalán se ha relajado porque ya no tiene frentes abiertos y porque es finalista. Punto. Pero sigue siendo un arrogante capaz de decir cosas como que "le duele que España no le de la oportunidad de ganar un reality". No lo merece.

De hecho, Telecinco no le expulsó de la casa de Guadalix por sus actitudes misóginas pero aceptan una campaña (pagada por el gobierno) contra la tolerancia hacia la violencia machista.

Es sorprendente ver en 'Sálvame' cómo se aconseja "no tolerar, aplaudir, o defender" comportamientos machistas que denigren a la mujer. Y, repetimos, esa campaña la paga el Ministerio dle Interior. Es decir, que Telecinco cobra por decir una cosa pero hace lo contrario.



Peor volviendo al tema, Suso sigue diciendo estar muy enamorado de Aurah pero no le importa contarle a sus compañeros (y a media España) intimidades sexuales de ella.

El lunes 17 de diciembre de 2018, pudimos ver cómo, en pleno almuerzo, Suso les dijo a Miriam y al Koala la siguiente confidencia:

Aurah me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa.

Tal y como recoge la revista Lecturas, el joven añadió:



Digo yo que contaría también las que pasen en sueños, ¿no?

Tanto el Koala como Miriam se quedaron perplejos. Y no fueron los únicos.