Techi ('GH VIP 6') se desnuda y confiesa sus gustos sexuales: "Lo primero en que me fijo de un tío es en su juguete"

Este 18 de diciembre de 2018 se ha publicado el último número de la revista 'Primera Línea'. La mítica publicación se despide para siempre de sus lectores y lo hace con el desnudo integral de Techi, exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 6'.

EL ADIÓS DE UNA REVISTA MÍTICA

Tras el cierre de ‘Interviú' ya sólo quedaba ‘Primera Línea' como publicación erótica (que no porno) de nuestro país y , sobre todo, como refugio de multitud de famosos (principalmente de Telecinco) para posar desnudos.

El 10 de diciembre de 2018, los responsables de la revista hicieron oficial la triste noticia en la cuanta oficial de Twitter:

Quique Jiménez, alias Torito, uno de los reporteros y responsables de ‘Primera Línea' más destacados también quiso despedirse de la publicación y de su famosa sección, ‘En la cama con Torito', en la que desnudaba y entrevistaba a personajes populares.

TECHI, LA ÚLTIMA PORTADA

Y llegó el momento. El 18 de diciembre de 2018, ‘Primera Línea' publicó su última portada y tampoco fue algo especial o distinto. La publicación apostó por Techi, exconcursante de ‘GH VIP' y asidua a los programas de Telecinco, para decir adiós. ¿Esperábamos más? Sí

La joven, que se hizo conocida por su vinculación a la familia Pantoja- Ha estado con Kiko Rivera, y con dos novios de Chabelita- Alejandro Albalá y Omar Montes-, se quita la ropa y le confiesa a Torito sus mayores intimidades

Me he operado el pecho unas cuantas veces, me he puesto bótox, relleno de ácido en el labio y me pondría más culo, no me importa estar transformada entera

El famoso que mejor me ha funcionado a nivel sexual fue Kiko Rivera, me ponía a 8.000 revoluciones y a 20 uñas.

Me gusta decir guarradas y que me digan de todo.

Disfruto del sexo anal pero no le doy mi culo a todo el mundo

Lo primero en lo que me fijo de un tío es en su juguete