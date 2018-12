Mónica Hoyos deja con el culo al aire a Jorge Javier Vázquez sacando a la luz sus manipulaciones

En Telecinco están calentando motores para la gran final de ‘Gran Hermano VIP 6', que promete mucho, además de un gran enfrentamiento entre el presentador, Jorge Javier Vázquez y la exconcursante, Mónica Hoyos. Una bronca que empezó a cocinarse el 19 de diciembre de 2018 en ‘Sálvame'.

Mónica Hoyos enseña el culo a toda España en Sálvame

Desde que salió de ‘GH VIP 6' a Mónica Hoyos le ha faltado autocrítica. Su estrategia fuera es la misma que dentro: Echar balones fuera y responsabilizar a todos, menos a ella misma, de sus males.

Para muestra, lo que Hoyos colgó en Instagram el 18 de diciembre de 2018:

Al día siguiente, en ‘Sálvame' se habló del asunto e incluso un reportero del programa entrevistó a Hoyos en los pasillos de Telecinco.

La exconcursante , lejos de rectificar, dijo:

Defiendo mi concurso. Entiendo que se defienda más a una persona que a otra. Esta chica [Miriam Saavedra] tiene firmado un contrato con vosotros y tenéis que defenderla. Yo he hecho todo lo posible, lo he hecho bien. También podría haber hecho cosas peores y no las he hecho, pero me he contenido y me he aguantado. He sido una campeona. Me lo dice mucha gente. Aquí en Telecinco, no; pero fuera, en mi casa, sí.