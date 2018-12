¿Telecinco vetará para siempre a Mónica Hoyos?

Mónica Hoyos ha cavado su propia tumba en Telecino. O no. Ella fue la única concursante de 'Gran Hermano VIP 6' que no acudió a la gala final del reality. Un día antes había cargado públicamente contra el programa y contra Jorge Javier Vázquez. ¿Es el final de su 'carrera' televisiva o aprovechará la polémica para hacerse más platós?

La noche prometía un gran enfrentamiento entre jorge Javier Vázquez y Mónica Hoyos pero no pudo ser. Nada más empezar la gala final de 'GH VIP 6' del 20 de diciembre de 2018, el presentador dijo:

Hoyos era la única exconcursante que no había acudido a la gala final. Bueno, eso es verdad a medias porque Oriana Marzoli tampoco fue pero como se fue a los dos días, suponemos que no estaba invitada.

Un par de horas más tarde, cuando Miriam Saavedra apareció en plató, Vázquez le preguntó:

Miriam, cuidando las formas, dijo que Hoyos no había sido profesional al no acudir a la gala.

Ahora, Hoyos tiene dos opciones: o deja que la expulsen definitivamente de la tele o aprovecha la coyuntura y se dedica a dar entrevistas contra su 'enemiga', Miriam Saavedra. Pero cuidado, meterse con Jorge Javier Vázquez nunca es rentable en Telecinco.

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE MÓNICA HOYOS Y JORGE JAVIER

Un par de días antes de la gala final de 'GH VIP 6', el 18 de diciembre de 2018, Hoyos colgó en Instagram:

Al día siguiente, en ‘Sálvame' se habló del asunto e incluso un reportero del programa entrevistó a Hoyos en los pasillos de Telecinco.

La exconcursante, lejos de rectificar, dijo:

Defiendo mi concurso. Entiendo que se defienda más a una persona que a otra. Esta chica [Miriam Saavedra] tiene firmado un contrato con vosotros y tenéis que defenderla. Yo he hecho todo lo posible, lo he hecho bien. También podría haber hecho cosas peores y no las he hecho, pero me he contenido y me he aguantado. He sido una campeona. Me lo dice mucha gente. Aquí en Telecinco, no; pero fuera, en mi casa, sí.