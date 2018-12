El detalle que le amargó el triunfo a Miriam Saavedra en 'GH VIP 6'

Ver a Miriam Saavedra arrastradándose por el suelo para que alguien la abrazara después de ganar 'GH VIP 6' fue uno de los momentos más tristes del año. La peruana triunfó por derecho en el reality de Telecinco pero fue un momento agridulce.

Tenía que ganar, de eso no cabe duda. Podrá haber sido insoportable en la convivencia pero Miriam ha sido la mayor fábrica de contenido de una edición histórica para 'Gran Hermano VIP '(no ha sido la más vista tal y como nos quieren hacer creer pero sí que ha arrasado).

Saavedra es incombustible, no se dejó amedrantar por nada pero en la final se llevó varias y desagradables sorpresas. La primera, lo que todos ya sabíamos: Que el Koala no es su amigo.

El cantante rural quedó tercer finalista, algo que nadie se esperaba en un primer momento pero que tiene toda la lógica. El Koala tenía una estrategia montada desde el principio (lo que es muy lícito) y si se arrimó a Miriam porque le parecía muy fuerte. Luego, cuando ya sólo quedaban, tres (ellos dos más Suso), el cantante la traicionó.

El problema de El Koala es su pasividad agresiva, su empaque de personaje adorable, que no reconoce su cara oculta ni cuando está a solas. Es decir, que no ha sido generoso con la audiencia, algo imperdonable en un reality.

Y para sus fans, decirles que su comportamiento en la gala final es injustificable. El Koala, una vez fuera, dijo cosas como que se apartó de Miriam porque quería darles espacio a ella y a Suso. ¿Perdón? ¿Qué clase de excusa es esa?

Y fue el joven catalán, pues, el que quedó como segundo finalista y hay que reconocer que durante su entrevista con Jorge Javier y su cara a cara con su madre y con Aurah (su novia), ganó puntos. Muchos puntos. El problema es que no podía ganar por dos motivos: Porque no ha dado ni la cuarta parte de contenido que Miriam y por su comportamiento machista. Sintiéndolo mucho, y por más que Jorge Javier diga que no, Suso merecía ser expulsado hace meses.

Y como era de esperar, Miriam Saavedra ganó 'Gran Hermano VIP 6' pero cuando se anunció su victoria, la escena no puso ser más desoladora. Mientras que a Suso le abrazaron sus amigos, novia, madre y excompañeros, la peruana se arrastró por el suelo hasta llegar a su madre, quien ni siquiera se levantó para estar con su hija (más por pudor y timidez, supongo, que por otra cosa). Pero es que ni su gran amiga Verdeliss, hizo un esfuerzo por celebrar el triunfo de su amiga.

Pero a Miriam, todo esto le dio igual. Ella no sólo ha ganado, sino que tiene un futuro inmediato prometedor (aparte de las obligadas exclusivas, volverá como colaboradora a 'Sálvame'). Será difícil de aguantar, tendrá pocos aliados pero ahí está como reina absoluta de la telerrealidad. El triunfador suele estar solo.