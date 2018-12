Programas, series y nuevos talentos: los diez mejores productos de nuestra televisión en 2018

Estamos en Nochebuena y hay que ser generosos. Es por ello que vamos a empezar nuestras listas del año con lo mejor que ha dado la televisión patria en este 2018 que ya se marcha.

En estos 12 últimos meses ha habido de todo aunque en lo que programas se refiere se echan de menos las novedades. Se ha tirado demasiado de fórmulas y personajes ya conocidos aunque ha habido temporadas redondas.

En ficción, sobre todo, destacamos el asentamiento, cada vez más poderoso, de las plataformas digitales, las que, hoy por hoy, están creando industria de series en nuestro país.

Cualquier lista, por defecto, es subjetiva, sobre todo cuando se reúne la ficción con la no ficción. Nuestra valoración se basa en lo que entendemos por calidad audiovisual y no necesariamente por su éxito (de hecho, cuando salga la lista de lo peor del año, entenderán porqué los formatos más populares consideramos que carecen de virtudes)

Vayamos pues, de menor a mayor. ¿Qué producto televisivo de 2018 consideramos (aquí, en Periodista Digital) que merece ser coronado como el mejor?

10. 'EL DÍA DE MAÑANA'

Movistar + se ha equivocado en cuestión de series. Su estrategia de olvidarse del lenguaje televisivo para, según ellos, elevarlos a un nivel cinematográfico es un insulto para los que consumimos y adoramos la pequeña pantalla.

Pero 'El día de mañana' es una de las pocas excepciones de buena calidad que ha dado Movistar+ en 2018. A diferencia de otros muchos compañeros de profesión, no me considero un devoto de esta serie de Mariano Barroso pero le reconozco su mérito. Creo que hacía falta más trabajo de guión (Los engaños y estafas del protagonista los podría haber hecho un niño de 12 años) pero es una ficción hermosa, digna y entretenida.





09. ¿TE LO VAS A COMER? (laSexta)

Alberto Chicote se ha reformulado, ha mutado en una especie de Jordi Évole con esta serie de reportajes de investigación en torno a las irregularidades alimenticias que sufrimos todos de manera insidiosa. El cocinero más famoso ha vuelto a demostrar su química con el público. Se ha puesto más serio sí, pero no ha desaparecido ni un gramo de su carisma. Además, el producto es sí, aunque sensacionalista, es entretenido y muy interesante.

El terrible mal rato que le hacen pasar a Chicote por denunciar la mala praxis culinaria en una residencia

08. 'TU CARA ME SUENA' (A3)

Lo digo cada año: 'Tu cara me suena' no me gusta, no soy target. Eso no quiere decir que no reconozca sus virtudes (me pagan para valorar, no para opinar). Esta temporada ha sido prácticamente redonda. Han acertado con el casting, las canciones, el jurado... El público ha respondido. No se pueden quejar.

Chenoa muy cabreada con la inoportuna broma de Manel Fuentes en 'Tu Cara Me Suena'

07. 'CUÉNTAME CÓMO PASÓ' (TEMPORADA 19)

Desde que se descubrieran las supuestas (o no tan supuestas) infracciones legales y financieras de los responsables de 'Cuéntame cómo pasó), especialmente de la actriz Ana Duato y de su marido, Miguel Ángel Bernabeu, TVE debería haber finiquitado la serie.

Es un insulto para el consumidor que un ente público contrate a sospechosos por blanqueo de capitales. Aún así, la gente sigue viendo 'Cuéntame cómo pasó' y debemos aceptar la realidad: Esta última temporada ha sido gloriosa. Aún lloro con ese Antonio Alcántara esnifando cocaína para desenganchar a su hijo. Una de las escenas más potentes y estremecedoras que ha parido la televisión en España.

06. 'LA RESITENCIA' (#0, Movistar+)

Para gustos los colores pero no se puede negar que La Resistencia es uno de los programas de cabecera de la televisión actual. Para muchos, el mejor de todos. Es desternillante, irónico y bestia. Muy bestia. Aquí los límites del humor sí que no están definidos. Mi problema (que es sólo mío) es David Broncano. Cómico brillante como pocos, alma natural de su programa, pero, sin embargo, no es santo de mi devoción (Me reservo los motivos, Sorry).

El 'nivelazo' de Broncano que ni conoce la canción de moda de su invitada



05. 'PAQUITAS SALAS (Temporada 2. Netflix)

Los Javis lo han vuelto a hacer. Pasaron de Flooxer (Antresmedia) al mastodonte de Netflix sin perder un ápice de la esencia de esta representante hortera, torpe, mal hablada y entrañable que es Paquita Salas. La segunda entrega, como siempre, nos supo a poco pero nos dejó frases que ya son chascarrillos y una acidez maravillosa (ese guiño a Malú es MARAVILLOSO).





04. 'RADIO GAGA' (Temporada 2. #0. Movistar)

Un año más, ver Radio Gaga, es llorar, reír, emocionarse pero, sobre todo, llorar. De hecho, el programa de Quique Peinado y Manuel Burque debería estar patrocinado por Kleenex. Pero, por suerte, no es un programa manipulador en exceso, utiliza el humor como contrapunto ideal para hablarnos de miserias y crea una forma potente de conmocionarnos. Que dure más, mucho más.

03. ARDE MADRID (Movistar +)

La mejor serie que ha creado Movistar +. Sin duda. Paco León ha vuelto a demostrar su maestría delante y detrás de la cámara con una serie que ha creado mitos, escenas icónicas y frases para el recuerdo. Problema: Le falla, en ciertos aspectos, el guión. La trama del collar hace aguas y el final, a pesar de regalarnos una de las mejores 'fiestas' jamás vistas en televisión, se queda en nada. Aún así, el reparto, la creación de personajes y de ambientes, los temas a tratar y la fotografía son obras de arte. Pregunta: ¿Para cuándo un spin-off con Perón, su señora y la sirvienta?

02. 'MASTERCHEF CELEBRITY 3' (TVE)

Habrá quiénes se ofendan por esto pero si la tercera edición de MasterChef Celebrity ha sido la mejor, se debe, única y exclusivamente, a que ha sido la más cercana al reality. Nos lo hemos pasado pipa con sus peleas, gritos, angustias y malas intenciones, obra y gracia de un casting de clase alta. Maravilla.

'MasterChef Celebrity' expulsa a dos concursantes a la vez y Antonia Dell'Atte se hunde

01.'FARIÑA' (Antena 3)

Más no se puede decir de esta serie que no se haya dicho antes. Obra cumbre de la ficción en España (con permiso, en todo caso, de 'Crematorio' (Canal +)) y espaldarazo definitivo de Antremedia y Bambú producciones como fundamentales columnas de las series patrias.

Sustentada con un guión soberbio que hacía universal lo local, la serie crecía con una realización de prodigiosa y un casting maravilloso. Una obra de arte.

Trailer la serie de A3, 'Fariña'