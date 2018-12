Estafas, series y programas: los diez peores productos de nuestra TV durante el 2018

Llega la hora del carbón. La TV en España ha sido testigo de grandes batacazos durante el 2018, y no hablamos sólo de fracasos de audiencia, sino de series y programas que han reflejado lo peor de nuestra industria. ¿Quiénes se llevan la palma?

Desgraciadamente ha sido más difícil hacer la lista de los peor del año que la de lo mejor. Y no por falta de productos mal hechos, impresentables o fallidos. Y es que, desafortunadamente, durante el 2018 nos han querido vender demasiada 'basura'.

Los hay que han sido auténticos fracasos de audiencia y otros un éxito y los hay que, en realidad no son malos productos pero a los que no se les puede ‘perdonar' ciertos ‘errores'.

10. LA NOCHE DE ROBER (A3)

Un ejemplo más de la deriva por la que va Atresmedia durante los últimos años en cuanto a entretenimiento se refiere. Este programa de humor presentado por Roberto Vilar y con colaboradores como Leo Harlem, Anna Simón, Silvia Abril o José Corbacho duró un mes y fue un error desde su concepto. ¿Quién se acuerda de él?

09. LO SIGUIENTE (La1 de TVE)

¿TVE está cambiando? ¿Dónde? La1 es la cadena que se lleva la palma en esta lista. Y no, no es por posición política, es por mero sentido común. Este 2018, los del ente público se han 'lucido' y para muestra este intento de Raquel Sánchez Silva por ser Pablo Motos y hacer una mala copia de ‘El Hormiguero' mal concebida y peor realizada.



08. HECHOS REALES (TELECINCO)

En Telecinco dicen que quieren mucho a Jordi González pero le quitan ‘GH VIP' y le dan un programa veraniego como este que, obviamente, fracasó. El problema es que no sabía el tono que tenía. Era un pastiche imposible conducido por alguien que, se nota, ya está quemado.

07. SABUESOS (TVE)

¿Un perro que habla y que resuelve casos? Bueno... para el público infantil podría funcionar. Pues no. Hacer eso con nuestras limitaciones técnicas es un suicidio pero es que los guiones de esta serie eran un desastre. En TVE lo sabían y la sacaron en verano para 'matarla' sin hacer ruido.





06. LIARLA PARDO (LaSexta)

No me disgusta ‘Liarla Pardo' y de hecho funciona correctamente en laSexta. El problema es que su especial tras las elecciones andaluzas en la localidad sevillana de Marinaleda, preguntando a sus habitantes por los 44 votantes de VOX, fue imperdonable. ¿Señalar con el dedo se puede permitir a estas alturas? Fue repugnante. Pidieron disculpas, es verdad, pero no podemos dejarlo pasar.

05. 'OT 2018' (TVE)

Quién lo iba a decir. En 2017, 'Operación Triunfo' lideró nuestra lista de lo mejor del año y ahora estamos aquí. El talent-show de TVE se ha equivocado en todo, desde el casting al jurando, pasando por querer mantener ahí a una Noemí Galera con cara de mala leche que no tiene carisma alguno. No ha ido muy mal en audiencia pero no ha hecho ruido alguno a nivel popular. El problema ha sido que no pueden meternos con calzador a más 'triunfitos' cuando todavía no nos hemos olvidado de la cosecha anterior. No hay hueco en la industria musical para todos.

OT 2018: A la nueva estafa de TVE le falta al menos Mónica Naranjo, que era una diva insoportable

04. 'MATAR AL PADRE' (Movistar +)

Esta serie creada, escrita y dirigida por Mar Coll es la representación exacta de lo que ha hecho mal Movistar + con sus series. Desprecian la televisión y contratan a supuetsos autores cinematográficos para, según ellos, dignificar sus series. Es un insulto hipster para el espectador.

'Matar al padre' es mala, aburrida, pretenciosa y pone de mala leche. No tiene estructura televisiva ni lo pretende. Coll se cree superior a la audiencia media y nos quiere vender un complejo de Edipo desde la intensidad y con un sentido del humor rancio y pasado. No eres Woody Allen, bonita.

03. 'FUGITIVA' (La1 de TVE)

Esta serie de Ganga Producciones ( 'Cuéntame cómo pasó') es un despropósito. Puede ser disfrutable sólo estando ciego de vino. La trama es absurda, está increíblemente mal realizada y peor interpretada. Y nos ha dejado una de las peores imágenes del año: Las pelucas de Paz Vega. Por dios, esas pelucas....

Trailer de 'Fugitiva' (TVE)



02. 'GRAN HERMANO VIP 6' (TELECINCO)

El día de su estreno lo tuve muy claro: El mejor reality que ha dado Telecinco en toda su historia. Un casting fabuloso, un guión soberbio y una realización de lujo. Puro entretenimiento. Diversión a raudales. Pueden gustarte o no pero la calidad de ‘GH VIP 6' era innegable.

El problema, y por lo que está aquí, en segundo lugar, es que no hay que permitir que no se castigue o se consienta la cultura de la violación. Omar Montes le insistió a Asraf que se acostara con Miriam Saavedra estando esta casi inconsciente por embriaguez. Eso es un delito, es repugnante.

Y lo peor de todo es que en Telecinco se indignen, que Jorge Javier Vázquez culpe a los críticos y a la audiencia de ser unos carcas intolerantes. No, señores, no hacía falta permitir esto para seguir triunfando. Repito, ha sido un gran espectáculo pero hay que marcar unos límites. Me ha dado vergüenza.

Las dos Españas en TV: de censurar "la mariconez" a la cultura de la violación

EL CONTINENTAL (La1 de TVE)

Una estafa. Cuando un ente público utiliza nuestro dinero para pagar a los ‘amigos' de turno, a personas que han demostrado que no son profesionales pero sí grandes vendehúmos, entonces hablamos de estafa.

'El continental' es la peor serie jamás realizada en nuestra TV. Se la debemos a Frank Ariza, creador, entre otras, de ‘Dreamland' (Cuatro). Un señor que, no sabemos muy bien por qué, sigue trabajando sin parar. Si le contratan en Mediaset, genial, es una empresa privada. Pero si lo hacen en TVE, no. Esto no se puede permitir.

Ariza, me cuentan, cree que los críticos vamos a por él no sé por qué extraña razón. Mentira. No es personal. La audiencia ha sido paupérrima. ¿También es culpa de los periodistas?

Un espanto llamado 'El Continental': La nueva serie de TVE