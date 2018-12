La última 'amoralidad' de Kiko Hernández que puede arruinar su carrera

Kiko Hernández se supone que es el colaborador de ‘Sálvame' más celoso de su intimidad. No suele vender su vida para no ser atacado por ello pero esa imagen de personaje opaco hace mucho que ya no existe. El 26 de diciembre de 2018, el tertuliano hizo algo, como mínimo, cuestionable: Vender en exclusiva todos los detalles del robo que sufrió dos semanas antes.

El ataque preferido de Kiko Hernández a los que se sientan en ‘Sálvame' es: ‘Si has vendido tu vida, atente a las consecuencias'. Pero resulta curioso que si lo hace él, no se le puede tocar. El colaborador ha vendido las fotos de sus hijas, por ejemplo, y nadie le ha dicho nada. ¿Se le tiene miedo?

El 26 de diciembre de 2018, la revista ‘Diez Minutos' sorprendió a sus lectores con una portada en la que aparecía Kiko Hernández hablando en exclusiva sobre el robo que habría sufrido semanas antes en una de sus casas. Además, la publicación mostraba fotos exclusivas de cómo había quedado la vivienda.

¿Es ético lucrarse de una desgracia así? ¿Por qué no? A estas alturas, la prensa sel corazón trafica con cualquier cosa. Lo que no es coherente es que lo haga un personaje que ataca a los demás por hacer lo mismo.

Tal y como publica ‘Diez Minutos', la casa en la que han entrado a robar no es su residencia actual, si no que son Villa Chatín, la propiedad que fue su hogar durante muchos años, y otra casa que tiene contigua.

En la entrevista Kiko explica que no fue él el que se acercó a las casas asaltadas a ver en qué estado se encontraban tras la noticia del robo, ya que él tenía que trabajar y no tenía fuerzas ni ganas de afrontar ese mal trago.

"No sé ni cómo hice el programa ese día"

afirma Kiko.

Kiko Hernández se siente muy mal, de hecho afirma sentirse "hecho una mierda" y reconoce que ha sido uno de los peores días de su vida.

Aunque no quiere hablar sobre quién ha podido ser, Kiko tiene sus sospechas de que el robo ha podido ser un encargo aunque no tiene claro con qué finalidad.

No tiene miedo de que se filtre información personal sobre él ya que Kiko está muy tranquilo de que no tiene nada que ocultar, pero no va a parar hasta encontrar a los culpables, a los que avisa: "tienen razones para estar preocupados y seguro que se les atraganta el polvorón