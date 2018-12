La amoralidad más bestia de 'Sálvame' para despedir el año: ¿dónde está el defensor del espectador cuando se le necesita?

A Mediaset le multan constantemente por cosas como ‘publicidad encubierta' pero nadie levanta la voz cuando en Telecinco comenten auténticas amoralidades. Por ejemplo, permitir que se critique a una persona que sufre Alzheimer como es Carmen Sevilla, es todo menos ético.

En 'Viva la vida', José Manuel Parada soltó la bomba:

Parada, que compartió plató con Sevilla en ‘Cine de Barrio' criticó a la artista de manera innecesaria, principalmente porque Carmen lleva años ingresada en una residencia víctima del Alzheimer.

Carmen Sevilla, afectada por el alzheimer

Pero como en Telecinco no tienen escrúpulos, aprovecharon la coyuntura para explotar el tema y el 27 de diciembre de 2018, 'Sálvame' llamó a Augusto, hijo de Carmen Sevilla, y éste contestó de manera seca cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Parada sobre su madre:

Dijo Augusto, para, acto seguido, decir que su progenitora está muy bien cuidada y colgar.

Pero en ‘Sálvame' fueron salvajes y Mila Ximénez se sobrepasó al atacar al hijo de Carmen Sevilla y contar sus intimidades familiares:

Me parece una falta de respeto absoluta hacia su madre

Lo que no puede hacer el hijo es tratarla como si fuera una nada. Me parece una falta de respeto absoluta hacia su madre. La relación de Augusto con su madre no era buena. El niño se quejaba de que lo metía interno, de que no le prestaba atención, de que no era una madre muy atenta.