Asraf ('GH VIP 6') se presenta en 'Sálvame' sin saber quién es María Patiño y explota una guerra

El 28 de diciembre de 2018, Asraf Beno, exconcursante de 'Gran Hermano VIP6' apareció en 'Sálvame', protagonizando una escena de lo más incómoda al no saber quién era una de las colaboradoras, María Patiño, lo que desembocó en una guerra entre tertulianos con el feminismo como eje central ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?

Asraf ha sido muy criticado por su paso por 'GH VIP 6'. Le han llamado "falso", "hipócrita" y "manipulador". Por eso, su visita a ‘Sálvame' el 28 de diciembre de 2018 prometía ser tensa. Así fue.

Al principio del programa, Asraf estaba en una sala VIP desde la que escuchaba a los tertulianos. Mientras que María Patiño le estaba dando un discurso desde el plató, el modelo le preguntó al cámara que quién era la que estaba hablando. Es decir, no sabía el nombre de la colaboradora. Este detalle no pasó desapercibido y Belén Rodríguez machacó al exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6'

Me parece una falta de respeto que no te sepas nuestros nombres. Cuando a ti te invitan a una casa te informas de quiénes son los que te invitan. Ya que no tienes nada que hacer durante el día, infórmate.