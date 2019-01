Nunca hemos visto a Carlota Corredera perder los nervios de esta manera: "Tengo un mal cuerpo espectacular"

El 3 de enero de 2019, Carlos Lozano llamó a 'Sálvame' para insultar y humillar a su ex novia, Miriam Saavedra. La escena fue tan dantesca que la presentadora, Carlota Corredera, estalló. Bien por ella, pero lo hizo tarde.

Miriam Saavedra, ganadora de 'Gran Hermano VIP 6' acudió el 3 de enero de 2018 a 'Sálvame' para, principalmente, aclarar si había vuelto o no con su ex, Carlos Lozano.

La peruana dijo que no, que no estaba con el que fue presentador de 'Operación Triunfo' pero este llamó por teléfono ofreciendo uno de los espectáculos más bochornosos y machistas que se han visto.

Nuestro colaborador no aparece en su puesto de trabajo porque estaba con Carlos Lozano de After



Lozano, a gritos, insultó de todas las maneras posibles a Saavedra.

Una sinvergüenza como tú no la quiero a mi lado. Me parece deleznable que mis compañeros te den la razón. Pisoteas a cualquiera

Además, Carlos llamó inculta a su ex, se rió de ella y la machacó. Y aunque Carlota Corredera le pedía que rebajase el tono, Lozano hizo caso omiso y no colgó hasta que no sacó toda su rabia.

Tras la llamada, Carlota Corredera se puso firme y dijo:

Carlos, lo hemos intentado. Te he pedido un tono y no lo has respetado. Bueno, es obvio que está muy enfadado. A mí todas estas intervenciones así.... A mí me gustaría compartir también con el público que nosotros hacemos nuestro trabajo que es escuchar las dos versiones Eso no significa en absoluto que porque no hayamos interrumpido a Carlos estemos de acuerdo con las cosas que dice o cómo las dice. Me gustaría que esto quedase muy claro. Porque al final tenemos que escuchar a todas las partes. Igual que tampoco tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice Miriam Saavedra Le hemos pedido a Carlos que tenía su espacio para defenderse para hablar... pero ha utilizado esta oportunidad hasta que la dirección considera que no se respeta el pacto de utilizar el tono que se tiene que usar en ‘Sálvame Naranja'. Yo tengo un mal cuerpo espectacular. Tengo que decirlo. Es que es muy feo.

Yo desde aquí le digo a Carlos, si me estás viendo, que antes me has hablado en un tono muy chulesco y te voy a decir que no me ha gustado nada y que cuando te vea en persona te lo voy a decir porque yo creo que se puede decir todo con muchísima educación y una mujer de verdad puede tener estudios y puede no tenerlos

Porque tú acabas de decir que una mujer de verdad tiene que tener estudios universitarios. Hay muchísimas mujeres de verdad que no los tienen.

Es vergonzoso. Que a media tarde se le dé voz a un personaje que ha humillado de esta manera a una mujer, es imperdonable. Está muy bien que la presentadora se queje pero en Telecinco siempre hacen lo mismo. Permiten la barbarie y luego se dan golpes de pecho. A Carlos Lozano le deberían haber cortado la conexión en el primer insulto pero claro, la audiencia habría caído.