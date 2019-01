'Sálvame' se vuelve a reír de la audiencia: Descubra cuánto le han subido el sueldo a Anabel Pantoja

A Anabel Pantoja le han subido el sueldo en ‘Sálvame'. No, no es broma. La sobrina de la Pantoja ha sido premiada por defender lo indefendible, por no dar información alguna y por cargar constantemente contra el programa que le da de comer.

En 2017, 'Sálvame' se planteó despedir a Terelu Campos y a Lydia Lozano porque, según ellos, ambas periodistas no estaban ‘dando lo que tenían que dar' en el programa. Al final, todo quedó en un truco (que fomentaba el acoso laboral) y no se despidió a nadie pero es cierto que la 'cúpula' de La Fábrica de la tele se planteó reducirles días a las colaboradoras porque no daban el juego deseado.

¿Qué aportaba Anabel Pantoja en 'Sálvame'?

Dar juego. Esa es la clave. Si uno quiere trabajar en 'Sálvame' tiene, no sólo que dar noticias, sino que sufrir por sus propias historias y, sobre todo, pelearse con los demás. Hay que ser muy generosos (o suicida) para estar ahí y, definitivamente, Anabel Pantoja no tiene lo necesario para ser tertuliana.

La sobrina de Isabel Pantoja se supone que es la portavoz oficial de su clan pero, por temor a que su familia se enfade con ella, no da exclusivas ni dice nada que no le permitan. Anabel no da información, apenas sí tiene vida privada con la que jugar y cada vez que se habla de su tía o sus primos, lo único que hace es dar gritos y defender lo indefendible.

¿Por qué sigue Anabel en 'Sálvame'? Por la misma razón que están Lydia Lozano o Chelo García Cortés, para ser 'sacos de boxeo'. En un programa basado en el conflicto, se necesitan víctimas y verdugos, los que intimidan y los que reciben los golpes.

De acuerdo, Anabel está ahí para escuchar los ataques de Mila Ximénez o Kiko Hernández. Pero ¿por eso le van a subir el sueldo? ¿De verdad?

Según ha informado en exclusiva Jaleos de El Español, el caché de la sobrina de Isabel Pantoja en el programa de Telecinco es ahora de 720 euros.

Muchos dirán que nadie en 'Sálvame' merece su sueldo, que la gran estrella del programa, Belén Esteban, no tiene ni clase, ni estudios para ganar lo que gana pero estamos hablando de un show que hace ganar mucho dinero a Telecinco, que organiza y planifica casi toda la parilla de la cadena, que es, sin duda, uno de los espacios más populares de la TV actual y que la Esteban, guste o no, vende.

Anabel Pantoja no, y no entendemos el por qué de su ‘ascenso' económico pero Mediaset es una empresa privada. Hacen lo que quieren con su dinero.