Pablo Motos invita a Ana Pastor para intentar humillar a los medios digitales que no le hacen la ola

El 7 de enero de 2018, 'El Hormiguero' comenzó el nuevo año con Ana Pastor como invitada y creando toda una polémica en las redes sociales al mostrar algunos titulares "falsos" que los medios digitales le habían dedicado a Pablo Motos.

¿Crítica a la cultura salvaje del tráfico en internet o lavado de imagen a Pablo Motos? Ambas cosas. El 7 de enero de 2018, en plena entrevista a Ana Pastor, que presentaba la nueva temporada de ¿Dónde estabas entonces? en laSexta, apareció en el Hormiguero la colaboradora habitual Nuria Roca para algunos titulares de prensa muy críticos con el programa y, sobre todo, con su presentador, Pablo Motos.

Con la sección de Roca de ese día, ‘El Hormiguero' quiso moralizarnos, darnos lecciones de ética y avisar de los peligros de los medios al exagerar lo que habían sido simplemente anécdotas o malos entendidos.

Está bien que se avise de las fake news (o noticias falsas) y para ellos nos ilustraron con titulares de El Español, El Confidencial, El Comercio, La Vanguardia, del HuffPost e incluso nuestros, de Periodista Digital. Nos dijeron que éramos unos mentirosos y unos exagerados por decir que Motos "hacía llorar a los invitados" o que incluso "casi les hace abandonar el plató en pleno directo". Incluso Roca se permitió hacer un chiste contra la competencia:

Este es el programa más polémico de la TV, ríete tú de 'GH: El Debate'.

Y todo el público aplaudía y veneraba a Motos, protagonista absoluto de todos los titulares "falsos" que sacaba Nuria Roca. Así quedaba claro que no es tan ‘malo' como le pintan los medios.

Es genial y refrescante que hagan crítica pero eso les expone y uno se pregunta por qué no sacaron titulares de las 'auténticas' polémicas de Motos, de sus preguntas machistas o sus salidas de tono (no es que sea misógino, es que ha sido acusado de ello y no se ha pronunciado al respecto). Y de acuerdo que se tiende a exagerar para conseguir tráfico y audiencia. Ellos fingieron cortarle la cabeza a Dani Martín en directo pero no pasa nada.