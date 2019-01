El hundimiento definitivo de María Patiño: Abandona 'Sálvame' por culpa de Raquel Bollo

María Patiño se enorgullece de ser una periodista íntegra y una gran compañera pero parece ser que sus colegas no están muy de acuerdo. Meses después de que Mila Ximénez la machacase en directo, el 8 de enero de 2019, le tocó el turno a Raquel Bollo, quien provocó la espantada de Patiño del plató.

El origen del conflicto fue la entrevista que le hicieron a María Jiménez en el ‘Deluxe'. La cantante habló de su fallecido amigo Chiquetete y aseguró que la carrera de este se hundió por culpa de las acusaciones de malos tratos de su ex mujer Raquel Bollo.

El lunes 8 de enero de 2018, Bollo estaba en plató y se quejó de que sus compañeros no dieran la cara por ella en el ‘Deluxe':

Había periodistas y colaboradores enfrente. Muchos conocéis a este señor (Chiquetete) y conocéis su trayectoria y su historia antes de que yo apareciera en su vida. Tener que ponerme yo a dar detalles, que tengo argumentos que demuestran que yo no me he cargado su carrera. Lo que dijo María Jiménez no fue una opinión, fue una acusación.

María se tomó a pecho las acusaciones de su compañera y dijo:

Y entonces Bollo estalló:

Por ahí no paso. Yo no juego con nadie. La que se sentaba era María Jiménez y se le preguntó sobre mí, y yo tengo el derecho a responder a esa señora y a pensar que me dio vergüenza que nadie de los que estuvieron delante de ella, que eran periodistas, como amigos, no le dijeran: "Mira, María, por ahí no". (...) Si tú llevas luchando dos años por tu imagen, yo llevo quince años luchando por demostrar las cosas y yo no tengo ya que demostrar nada. (...) Yo ya no me voy a callar más