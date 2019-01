Guerra entre las 'niñas mimadas' de Paolo Vasile: la amenaza de Belén Esteban a Paula Echevarría

Paula Echevarría fue el gran fichaje de Paolo Vasile en el 2018. La actriz es la nueva ‘niña mimada' de Mediaset y el 9 de enero de 2019, comprobamos que no hay del todo 'buen rollo' entre ella y algunos de sus nuevos compañeros, en especial con la 'gallina de los huevos de oro' de Telecinco, Belén Esteban.

Ya lo dijo Jorge Javier Vázquez un par de de días después de la Cena de Navidad de 2018 que celebró Mediaset con todos sus rostros populares. En un post para su blog de la revista Lecturas, el presentador dijo haber visto a Paula Echevarría sentada al lado del todopoderoso Paolo Vasile.

El cabreo de Paula Echevarría con los fotógrafos



Pues sí. Paula, que estrenará en breve la mini serie 'Los nuestros 2' en Telecinco, fue el fichaje sorpresa de Mediaset en 2018. Este es un dato curioso porque la exmujer de David Bustamente le había declarado la guerra a los programas de Mediaset en muchas ocasiones, e incluso hacía campaña pública para que la gente viera Antena 3 en vez de Telecinco.

Pero poderoso caballero es Don Dinero y Paula aceptó oferta de Vasile y firmó un contrato que la comprometía por unos años al grupo.

Ahora, Paula es la niña mimada de Vasile pero eso no significa que no se siga hablando de ella en los programas del corazón.

Por todo ello es curioso lo que ocurrió el miércoles 9 de enero de 2019. Un día antes, Echevarría había visitado el programa de Risto Mejide, ‘Todo es mentira', que ese día se estrenaba en Cuatro, para hablar de ‘Los nuestros 2'.

En un momento de la entrevista, Risto le preguntó a la actriz que con quién preferiría pasar el resto de su vida, ¿con militares o con periodistas de la prensa rosa?

Paula respondió:

He hecho buenos amigos en el cuartel, pero también tengo algún que otro amigo que es periodista de la prensa rosa. Es que al final son muchos años siguiéndome y ya conozco a algunos de mucho tiempo.

En ese momento, Paula vio cómo una reportera le preguntaba sobre los rumores de boda entre ella y Miguel Torres.

Al día siguiente, en ‘Sálvame' se habló de la entrevista de Paula Echevarría en ‘Todo es mentira' y dijo:

Yo creo que Paula Echevarría a veces sabe que se equivoca cuando da entrevistas.

Yo voy a decir una cosa que nunca he dicho. No voy a decir toda mi información, pero cuando salió la noticia de que Paula se iba a casar con Miguel Torres... Paula, ten cuidado... Ten cuidado con tus amigas. Yo no voy a decir el nombre, pero hay alguien cercano a ti que filtró esa noticia.