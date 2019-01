Carlota Corredera explota como nunca: ¿Es el final de Kiko Matamoros en Telecinco?

El 10 de enero de 2019 fue un mal día para Kiko Matamoros aunque él pensase que no. El ‘defensor del espectador' de ‘Sálvame' se enfrentó a gritos ante sus propias mentiras. Su arrogancia fue tal que Carlota Corredera explotó como nunca.

LA ‘CULPA' ES DE BRAD PITT

Los antecedentes son los siguientes: Makoke se hizo principalmente popular por decir que había pasado un fin de semana romántico con Brad Pitt en 1997 cuando él vino a España a presentar la película 'Siete años en el Tibet'.

La exmujer de Kiko Matamoros lleva más de 20 años hablando de su romance con Pitt pero el viernes 4 de enero de 2019, llegó a 'Sálvame' un email supuestamente enviado por la agencia de representación del actor de Hollywood, en el que se desmentía la relación entre Makoke y Brad Pitt y amenazaba con demandas.Al final, todo era mentira. El email era falso y, supuestamente, lo había enviado un examante de la rubia.

El problema es que Matamoros ha defendido a la que fue su mujer, dando detalles del romance entre Makoke y Brad Pitt pero metiendo la pata con un sinfín de incongruencias.

Conclusión: Ya nadie se cree que Makoke y Bard Pitt estuvieran juntos.

Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda



EL CABREO DE MATAMOROS CON CARLOTA CORREDERA

El 10 de enero de 2019, Matamoros acudió a su cita semanal a ‘Sálvame' y tras ver un vídeo en el que se resumían todas las congruencias de la historia de su ex y Brad Pitt se enfadó:

Me permites que piense que los videos que ponéis no están bien. Todo eso es mentira.

Le gritó Matamoros a la presentadora, Carlota Corredera.

Habían pillado a Matamoros pero él no quería admitirlo. Se defendió como hace siempre, a gritos, insultando al personal y contradiciéndose así mismo.

Matamoros no paró de criticar , no sólo a sus compañeros, sino al equipo de investigación y de redacción del programa, lo que hizo explotar a Corredera:

Por ahí no paso. Yo hablo en nombre de los trabajadores de este programa que no tienen voz para defenderse, no como tú, que puedes hablar aquí.