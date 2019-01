'Hospital Valle Norte': TVE vuelve a pagar a sus 'amigos' y a malgastar nuestro dinero

Primer estreno de ficción de TVE para el 2019: 'Hospital Valle Norte', drama médico que no aporta absolutamente nada y al que le falta ritmo, entidad y garra.

Con sólo el arranque te daban ganas de cambiar de canal. Una familia alquila una avioneta para un viaje turístico y tienen un accidente. Está más visto que el tebeo pero vale. El problema es que si no tienes dinero para grabar un siniestro en condiciones, NO LO HAGAS.

Es incomprensible la ambición que se suele tener en las series de televisión. Productores, directores y ejecutivos se quejan siempre de que no tienen presupuesto para según qué cosas. Cuando les preguntas, por ejemplo, porqué nuestras series de época lucen tan mal, ellos te responden que es que ‘ es muy difícil hacerlas'. Claro, pues NO LAS HAGAS.

Entiendo que sobre el papel todo luce muy guay, que las ideas tienen que volar y que la ambición es buena pero llega el rodaje y con él la vacas flacas.

Trasladar un guión a imágenes es difícil. Mucho. No menosprecio el trabajo de producción y de dirección de ninguna empresa pero, por favor, si alguien ve que algo no se puede hace, repito, NO LO HAGAS.





Tres párrafos para hablar de un arranque y aún viene lo peor. ‘Hospital Valle Norte' es la NADA. Un remake malo de cualquier serie médica, hecho con menos ganas y sin intención alguna de innovar.

Hasta los procedimentales más clásicos de la TV estadounidense tienen, cada uno de ellos, algo que les identifica, ya sea el tono, los personajes, el punto de vista o el enfoque. Por ejemplo, 'The Good Doctor', pues es ‘House' pero con un autista. ‘Anatomía de Grey' comenzó siendo el clásico drama médico narrado desde la perspectiva del que llega, del ‘becario' (idea que se ha extrapolado a miles de profesiones distintas). La más reciente, 'The Resident', por ejemplo, examina la sanidad de EEUU desde la perspectiva financiera y deshumanizada del capitalismo.

'Hospital Valle Norte' no va de nada. Sigue los mismos estereotipos de siempre. La jefa recién llegada que cae mal, sobre todo al médico brillante pero engreído con el que sabes que acabará en la cama; la pareja de 'graciosetes poco agraciados'; el guaperas solitario que se va a colar por la hija de la nueva... Y para colmo, las tramas espejo (los casos ) no son nada especiales ni funcionan como reactivos emocionales para los personajes principales.

El reparto (con una maravillosa Alejandra Jiménez a la cabeza) hace lo que puede con unas líneas de diálogo explicativas y sin gracia. El montaje carece de ritmo-si hay una urgencia, los actores caminan como si estuvieran en la pasarela de Milán-, no hay acción, ni riesgo, ni NADA. De nuevo, NADA.

A estas alturas del partido, exigimos más. TVE tiene que dejar de darle trabajo a sus productoras ‘amigas' (en este caso, la de José Frade) y hacer cosas como ‘Estoy vivo', ‘El Ministerio del tiempo' o ‘La Otra mirada'. No digo que estas sean series perfectas (que no) pero al menos tienen algo que decir (o lo intentan).

Un drama médico, sin más, lo hemos visto mil veces. Y me da igual el tópico de ‘es el primer episodio, hay que esperar'. ¿Saben cuántas series puedo ver ahora mismo? Se trata de ser competitivos, señores, de ofrecerme algo que no tiene que ser muy caro, simplemente que me llame la atención. Que no se extrañen del 9,5% de share que han hecho. Es que ni siquiera presentaron la ficción a los medios, es decir, que sabían que lo habían hecho mal. Lo siento pero no. Con mi dinero, no. TVE debería dar explicaciones.

Postdata: No me entra en la cabeza que un productor o un ejecutivo de TV siga comprando la trama de ‘chico compra un anillo de compromiso, otra se lo prueba y no se lo puede quitar'. Venga ya. ¿Hemos vuelto a 'Los Serrano' y yo sin saberlo? Basta de jugar con el contribuyente.