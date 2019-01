Que no te engañen: Esta es la razón real por la que Kiko Rivera ha confesado su drogadicción y no es la que nos ha hecho creer

Todos lo sabían pero nadie decía nada. Sólo fue el 16 de enero de 2019 que Kiko Rivera confesó su adicción a las drogas. ¿Por qué lo hizo ahora y no antes? Para provocar más juego dentro de 'GH Dúo' y quedarse más tiempo ¿Por qué? Por dinero ¿Por qué quiere el dinero? No es por la razón que todos creíamos.

Se ha hablado de depresión, bajón, crisis... pero nunca de drogadicción. Si el personaje en cuestión no lo dice, es ilegal hacerlo, así que, en el caso de Kiko Rivera, todos hablaban con eufemismos hasta el 16 de enero de 2019 que el concursante de 'GH Dúo' lo soltó todo.

'GH Dúo' o cómo ya sabemos quién va a ganar en apenas unos días de concurso



Durante la gala de ese martes, tanto el 'cantante' como su mujer, Irene Rosales, se sometieron a la curva de la vida de 'GH DÚO' y narraban los episodios más difíciles de su vida tanto en común como por separado.

El momento álgido llegó cuando Rivera dijo:

Es muy complicado Jorge, pero mira, te voy a ser sincero. No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida (y de ahí viene gran parte de mi depresión) tuve adicción a las drogas y... lo pasé muy mal

Todos esos bajones, yo pensaba que se iban a solucionar con eso y gracias a mi mujer, a mi madre y a mis amigos de verdad he conseguido salir de ese mundo y quiero decirle a la gente que se puede salir, que eso es muy malo y solo trae problemas

No lo he dicho nunca, pero bueno, a veces cuando pasan estas cosas pues uno se abre y me salió. Lo digo porque gracias a Dios lo he superado. A base de médicos, a base de psicólogos, a base de lucha, a base de amor....