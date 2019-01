Anabel Pantoja, arrinconada en ‘Sálvame’ por la drogadicción de su primo

Kiko Rivera confesó en 'GH Dúo' que había sido adicto a las drogas y en Telecinco ya no se habla de otra cosa. El 17 de enero de 2019, su prima, Anabel Pantoja se sometió a un auténtico 'tercer grado' en ‘Sálvame' y, como suele suceder con la colaboradora, no se mojó al hablar de su familia.

El martes 15 de enero de 2019, Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, hicieron, en 'GH Dúo', la llamada ‘curva de la vida, juego dentro del reality en el que los participantes cuentan sus mejores y sus peores experiencias.

El hijo de Isabel Pantoja confesó lo que ya muchos sabían o sospechaban: Que había sido adicto a las drogas.

Esta declaración ha abierto la veda para que todos los expertos en la prensa del corazón hablen del tema sin tapujos.

En ‘Sálvame' llevan dos días hablando de las adicciones de Paquirrín y el jueves 17 de enero de 2019, Anabel Pantoja, prima de Kiko y colaboradora habitual del programa, fue interrogada al respecto.

Anabel se ha caracterizado siempre por no mojarse a la hora de hablar de su familia, por echar balones fuera o por temer ciertas reacciones de su entorno. Este caso no fue una excepción.

Yo no lo sabía. Había escuchado ciertas cosas pero no estaba segura.

Así comenzó Anabel la defensa de su primo.

Para mí es muy incómodo hablar de esto pero yo no he vivido ciertas situaciones con mi primo. Yo no lo sabía. Yo ahora le veo mejor, le veo más tranquilo.