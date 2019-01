Batacazo de 'Los Nuestros 2': A nadie le interesa ver a Paula Echevarría haciendo de ‘Barbie militar’

Paolo Vasile no gana para disgustos. Enero de 2019 no está siendo su mes. Su gran apuesta en ficción, 'Los nuestros 2' se estrenó el 16 de enero de 2019 con un 10,2%. Todo un fracaso para Telecinco y para Paula Echevarría en la que era su puesta de largo de Mediaset. Y es que, sin duda, ella es lo peor de la serie. Lo bueno es que sale poco.

La primera parte de ‘Los Nuestros' se estrenó con éxito en 2015 y la realizó Multipark Ficción. Telecinco anunció meses después que se iba a realizar la segunda parte pero la producción se retrasó hasta 2018 y no se ha estrenado hasta 2019.

En estos cuatro años, cambió todo en la serie, hasta la productora. Vasile le dio las riendas de ‘Los nuestros 2' a su nuevo niño mimado, Fran Ariza (‘Dreamland', ‘El continental) através de su empresa ‘Melodía'.

La historia entre Vasile y Ariza es curiosa. Juntos hicieron la ya mencionada ‘Dreamland' , ‘Yo quisiera' y ‘Perdóname, Señor'. Excepto esta última, el resto han sido fracasos absolutos.

De hecho, Ariza es uno de los creadores más polémicos de la actualidad. Todos son proyectos son machacados por la crítica y casi no tienen repercusión pública peor aún así no para de trabajar, o paraba. Porque aunque Mediaset compró el 30% de la productora Melodía, hace una semana se supo que le empresa cerraba sus puertas y que la relación entre Vasile y Ariza había llegado a su fin.

'Los Nuestros 2' está producida por la empresa de Ariza, lo que daba mucho miedo pero, curiosamente, él no aparece en los créditos, ni en guión ni en dirección (Como en ‘Perdóname, Señor'), lo que se nota para bien. El piloto no da vergüenza ajena. No es malo pero tampoco bueno. Es, simplemente, aburrido.

Pero si por algo era noticia ‘Los nuestros 2' era por Paula Echevarría en su primer trabajo para Telecinco tras firmar, hace un año, un contrato de exclusividad con Mediaset. Verla de experta paracaidista era, como mínimo, curioso. ¿Resultado? Nefasto.

La mujer de Bustamante parece una ‘Barbie militar', siempre perfectamente maquillada, con su sonrisa impecable y su rímel a prueba agua, polvo o sangre. Ella siempre ideal, intensa y más pendiente de estar guapa que de actuar.

Paula Echevarría es una influencer, no una actriz. Que no diga lo contrario. Que se dedique a posar, se le da mejor. Es el típico caso de estrella que no merece serlo. Una pena para todos los actores que luchan para trabajar.