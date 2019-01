Cuatro, la pesadilla de Paolo Vasile que ni Risto Mejide puede solucionar

Paolo Vasile cree que utilizar a Risto Mejide para atacar a Inda le va a solucionar la papeleta que tiene con Cuatro pero no es así. La segunda cadena de Mediaset España es una ruina. En 2018 se llenó de polémicas y, para colmo, la audiencia ha llegado a mínimos históricos. ¿Hay solución?

El pasado 2018 fue una pesadilla para Cuatro. Las polémicas alrededor de la cadena no hacían más que acumularse y, lo que es peor aún, las audiencias no subían. De hecho, ahora, tiene una media de 5,1% de share, mínimo histórico desde su nacimiento.

Es triste lo que ha pasado con Cuatro. Mediaset la compró, seamos sinceros, para cargarse a un rival, iba a ser su brazo progresista y pero le han quitado su identidad. Hubo una época en la que pusieron de moda formatos millennials tipo '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y el resto de programas ‘tróspidos' pero el público se cansó rápido.

Ahora, Cuatro es la cadena contenedor de Mediaset. Hasta ahí llegan los renegados, los que no triunfan pero no quieren dejar morir. Sólo Jesús Calleja y el Chester despuntan. El resto es un desastre (Hasta ‘First Dates' ha bajado y eso que sigue teniendo un impacto en redes y en crítica)

Ahora se está hablando mucho de 'Todo es mentira', el caótico espacio presentado por Risto Mejide que comenzó siendo una sátira política para pasar a comentar ‘GH Dúo' e invitar a Belén Esteban y que ahora ha visto en atacar a Eduardo Inda su panacea. Pero reírse del director de Ok Diario dará titulares pero no sube el share. De hecho, en dos semanas llevan 2,9% de media...

Pero la 'leche' de Risto es sólo la última de una larga lista de errores y polémicas que han dejado a Cuatro al pie de los caballos en los últimos doce meses. Repasemos algunas de las más destacadas:

Cuatro comenzó el 2018 cancelando ‘Singles XD', el programa conducido por Nuria Roca que duró dos semanas con un 2% de share de media.

También en enero se llevaron el buque insignia de Telecinco, 'Mujeres y Hombres y viceversa' a la segunda cadena, dejando su audiencia por los suelos, para, meses más tarde, cambiar a su emblemática presentadora, Emma García, por Toñi Moreno. ¿Fue buena decisión? No es que la andaluza haya conseguido récords para el programa pero si lo ha levantado un poco.

Aún así, el traslado del dating-show a Cuatro solo confirmó lo que se ha mencionado antes; Que Vasile utiliza su segundo canal para desterrar lo que ya no quiere pero que se niega a 'rematar' (por aquello de que no admite la derrota).

En mayo de 2018, cancelaron 'Las Mañanas de Cuatro', un shock que sólo fue el aperitivo de lo que iba a venir porque en enero de 2019, Vasile decidió reducir los informativos de la cadena a unos irrisorios 8 minutos diarios.

El Consejero Delegado de Mediaset España, tardó diez días en dar una explicación, alegando que quiere dar al público lo que realmente quiere y que él va a hacer televisión "para los que le ven, no para los que hablan de ellos". El problema, señor Vasile, es que nadie ve su cadena.

Que Risto ataque a Eduardo Inda día sí día también no va a hacer que Cuatro levante el vuelo. Por otro lado, el programa que prepara Carme Chaparro para las tardes tampoco promete mucho. ¿Por qué? Porque seguramente termine como ha terminado ‘Todo es mentira' o ‘Ya es mediodía', hablando de ‘GH' y de Isabel Pantoja. El problema es que si eso les diese audiencia sería genial pero no es el caso. Pinta mal la cosa. Muy mal.