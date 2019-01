Vasile vuelve a cruzar la línea: ¿Por qué no se castiga la agresión en 'GH Dúo'?

Ylenia Padilla se posicionó, desde la primera gala, como la gran favorita de ‘GH Dúo' pero está perdiendo puntos. La de Benidorm está desatada e incluso ha empujado a su gran enemiga, Raquel, ante las cámaras. Hubo un tiempo que eso sería motivo de expulsión pero en Telecinco ya no saben lo que es la ética.

Padilla entró en el concurso con Fede, su ex, y Raquel, la que fue novia del italiano. Entre los tres se llevaban mal pero entre Ylenia y Fede hubo un acercamiento que se rompió cuando él se convirtió en el primer expulsado.

'GH Dúo' o cómo ya sabemos quién va a ganar en apenas unos días de concurso

Ylenia está triste desde que Fede se fue, no soporta a casi ninguno de sus compañeros y menos a Raquel, la que ahora es su ‘pareja oficial' en la casa. Durante una prueba semanal en la que ambas estaban unidas por un disfraz en forma de corazón, Raquel le dijo a la de Benidorm que no entendía su actitud puesto que ella intentaba tratarla bien.

Yo no te hago nada aquí, ni bueno ni malo. No pretendo hacerte peor el concurso. Eso sí, ya te he pasado una y dos, no habrá una tercera. No eres mala persona pero ya he aguantado mucho y no voy a consentir que digas nada de mi familia nunca más.