Bronca monumental entre Belén Esteban y Paz Padilla por culpa de Ylenia: "No permito que se diga eso"

A veces, defender lo indefendible no es fácil. El 21 de enero de 2018 a Belén Esteban le tocó dar la cara por su amiga Ylenia tras su escandalosa actitud en ‘GH Dúo', La colaboradora de ‘Sálvame' hizo lo que pudo y terminó discutiendo con Rafa Mora y con la presentadora, Paz Padilla.

Un día antes habíamos visto, en la gala de ‘GH Dúo', cómo Ylenia brotaba contra su ‘enemiga' Raquel sin que esta hubiese hecho nada. La de Benidorm se puso tan histérica que hasta llegó a empujar a la otra, algo que, en el pasado hubiera sido motivo de expulsión pero que ahora se ignora.

Al día siguiente, en ‘Sálvame', Belén Esteban, amiga de Ylenia, no sabía dónde meterse:

No me está gustando nada y es indefendible, Pero también es verdad que todo el mundo sabe cómo es y que hay que protegerla para que no salte.