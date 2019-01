Giro brutal en las nominaciones a los Oscar 2019: ¿Quién merece ganar? ¿Cuáles han sido las ausencias?

Nuevo toque de atención de Hollywood a Trump y a sus políticas de inmigración. Este 22 de enero de 2019 se dieron a conocer las nominaciones de los Oscar sorprendiendo por su variedad de nacionalidades. La mexicana ‘Roma' de Alfonso Cuarón opta a 10 premios , así como ‘La Favorita' del griego Yorgos Lanthimos. La cota popular la ha rellena ‘Black Phanter' el primer filme de la factoría Marvel en ser nominado.

Netflix se gastó una millonada y utilizó toda su maquinaria publicitaria para ganar en prestigio y lo consiguió. La polémica surgida por su difusión (tuvo que ser estrenada en cines por sólo unos pocos días antes de ser lanzada a la plataforma digital) no ha impedido que ‘Roma' haya sido nominada a diez premios Oscar.

Más allá de quedar constancia de que la forma de ver cine ha cambiado para bien y para mal, ‘Roma' demuestra el poder de la emoción dentro de una forma de narrar que puede repeler en un primer momento: Dos horas y media en blanco y negro y con muy pocos diálogos. Aún así, la maravilla de Alfonso Cuarón, lejos de ser pretenciosa, no se queda en su soberana fotografía y su cuidado estilismo o en su discurso social. No. 'Roma' habla de la intimidad, de la solidaridad entre mujeres, dando voz a los que nunca hablan.

Es por ello que nos alegramos de que la Academia de Cine de Hollywood haya cedido al poder de la memoria de Cuarón y le haya recompensado con 10 nominaciones, siendo la novena producción en habla no inglesa que se cuela en la categoría de mejor película ( jamás un filme ha ganado ambos galardones).

El estar nominada a mejor película y a Mejor película de habla no inglesa puede repartir los votos de ‘Roma' y quedarse sin premio aunque, para ser justos, debería llevarse el Oscar ‘gordo' y dejar el apartado extranjero para 'Cold War', la estupenda producción polaca de Pawel Pawlikowski (que también opta a Mejor director).

'Roma' empata en nominaciones con 'La Favorita', exquisita estridencia del griego Yorgos Lanthimos (aunque más relajado que en sus anteriores obras) que se ha llevado también nominaciones para su trío de actrices Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz.

Aunque al final lo de entregar un premio a la película más popular se quedó solo en una idea loca, este año sí que hay un filme que puede asegurar una audiencia masiva para la gala del próximo 24 de febrero. Se trata de ‘Black Panther' primera producción de Marvel en optar al Oscar a la Mejor Película. Nos alegramos. Además de ser un éxito indiscutible, aboga por la conciliación, no sólo racial, sino entre taquilla y crítica.

Y España estará en la gala de los Oscar. Sí señores. Rodrigo Sorogoyen ha entrado en el apartado a mejor corto de ficción gracias a Madre, con el que ganó el Goya el año pasado. ¡Felicidades!

Por otro lado, Lady Gaga también ha hecho doblete, optando a Mejor actriz y a Mejor canción (es obvio que ganará en la segunda categoría) por ‘Ha nacido una estrella', película que acapara 8 nominaciones, incluyendo a Mejor película, pero por la que si bien Bradley Cooper, compite como actor, no lo hace como director (lo que le resta posibilidades).



Nuestra quiniela, así por encima y las categorías principales, sería la siguiente: Mejor Película: Roma; Mejor dirección: Alfonso Cuarón; Mejor Actriz: Olivia Colman; Mejor Actor: Rami Malek; Mejor Actriz secundaria: Regina King; Mejor actor secundario: Mahershala Ali, Mejor película de habla no Inglesa: Cold War.

Aquí van todas las nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

• Black Panther

• Green Book

• Roma

• Ha nacido una estrella

• El vicio del poder

• La Favorita

• Bohemian Rhapsody

• Infiltrado en el KKKlan

MEJOR DIRECCIÓN

• Spike Lee

• Pawel Pawlikowski

• Yorgos Lanthimos

• Alfonso Cuarón

• Adam McKay

MEJOR ACTRIZ

• Yalitza Aparicio, Roma

• Glenn Close, La buena esposa

• Olivia Colman, La Favorita

• Lady Gaga, Ha nacido una estrella

• Melissa McCarthy, ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTOR

• Christian Bale, El vicio del poder

• Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

• Willem Dafoe, Van Gogh, a las puertas de la eternidad

• Rami Malek, Bohemian Rhapsody

• Viggo Mortensen, Green Book

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

• Amy Adams, El vicio del poder

• Marina de Tavira, "Roma"

• Regina King, El blues de Beale Street

• Emma Stone, La Favorita

• Rachel Weisz, La Favorita

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

• Mahershala Ali, Green Book

• Adam Driver, Infiltrado en el KKKlan

• Sam Elliott, Ha nacido una estrella

• Richard E. Grant, ¿Podrás perdonarme algún día?

• Sam Rockwell, El vicio del poder

MEJOR GUION ADAPTADO

• The Ballad of Buster Scruggs

• Infiltrado en el KKKlan

• ¿Podrás perdonarme algún día?

• El blues de Beale Street

• Ha nacido una estrella

MEJOR GUION ORIGINAL

• First Reformed

• Green Book

• Roma

• La favorita

• El vicio del poder

MEJOR PELÍCULA DE HABLA EXTRANJERA

• Cafarnaúm

• Cold War

• Obra sin autor

• Roma

• Un asunto de familia

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

• Los Increíbles 2

• Isla de perros

• Mirai

• Ralph rompe Internet

• Spider-Man: un nuevo universo

MEJOR FOTOGRAFÍA

• Cold War

• La favorita

• Obra sin autor

• Roma

• Ha nacido una estrella

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

• Black Panther

• La favorita

• First Man

• El regreso de Mary Poppins

• Roma

MEJOR VESTUARIO

• La Balada of Buster Scruggs

• Black Panther

• La Favorita

• El regreso de Mary Poppins

• María, Reina de Escocia

MEJOR MONTAJE

• Infiltrado en el KKKlan

• Bohemian Rhapsody

• Green Book

• La favorita

• El vicio del poder

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

• Avengers: Infinity War

• Christopher Robin

• First Man

• Ready Player One

• Solo: A Star Wars Story

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

• Border

• Mary Queen of Scots

• El vicio del poder

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

• A Quiet Place

• Black Panther

• Bohemian Rhapsody

• First Man

• Roma

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

• Black Panther

• Bohemian Rhapsody

• First Man

• Roma

• Ha nacido una estrella

MEJOR BANDA SONORA

• Black Panther

• Infiltrado en el KKKlan

• El blues de Beale Street

• Isla de perros

• El regreso de Mary Poppins

MEJOR CANCIÓN

• All The Stars, Black Panther

• I'll Fight, RBG

• Shallow, Ha nacido una estrella

• The Place Where Lost Things Go, El regreso de Mary Poppins

• When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, La balada de Buster Scruggs

MEJOR DOCUMENTAL

• Free Solo

• Hale County This Morning, This Evening

• Minding the Gap

• De padres e hijos

• RBG

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

• Ovejas asesinas

• End Game

• Lifeboat

• A Night at the Garden

• Period. End of Sentence

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

• Detainment

• Fauve

• Marguerite

• Madre

• Skin

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

• Animal Behaviour

• Bao

• Late Afternoon

• One Small Step

• Weekends