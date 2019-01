Definición de 'mal rollo': Kiko Hernández abandona 'Sálvame' por culpa de Makoke

¿Qué hace Makoke en ‘Sálvame' como colaboradora? No lleva información, no tiene mucho que contar sobre sí misma y no da juego. Puede que simplemente le hayan contratado para que se metan con ella. Esto fue lo que sucedió el 21 de enero de 2019 cuando Kiko Hernández atacó sin piedad a la ex mujer de Kiko Matamoros aunque , al final, fue el colaborador el que terminó marchándose del plató.

Para lo único que vale Makoke en ‘Sálvame' es para comentar la vida de su ex marido, es decir, que la rubia sigue dependiendo de alguna manera de Kiko Matamoros.

El viernes 18 de enero de 2019, Kiko Matamoros dijo en ‘Sálvame' que tenía novia, que se llamaba Cristina, que treinta y pico de años y que estaba muy enamorado de ella.

Durante el fin de semana, ya salieron fotos de la mujer en cuestión (que se parece mucho a Angelina Jolie) pero poco se supo de su vida.

Quedaba por saber la reacción de Makoke. La ex mujer de Kiko apareció el lunes en ‘Sálvame' y dijo alegrarse por él, pero le lanzó un polémico zasca.

Ya que con Sofía Suescun no llegó a buen puerto, a ver si con esta sí.

Teniendo en cuenta que la ‘aventura' entre Matamoros y Sofía era un montaje, ¿Qué está dando a entender Makoke?

Makoke dijo estar contenta por su ex pero que:

Me hace gracia porque hace un mes lo decía de otra chica.

Pero Kiko Hernández le cerró la boca a su compañera con otro buen zasca:

Matamoros está haciendo lo mismo que tú, lo que pasa que lo suyo es verdad y lo tuyo con Tony Spina es mentira

Kiko Hernández nunca ha soportado a Makoke. Ahora que ella está en ‘Sálvame' aprovecha cada momento para atacarla. La rubia lo sabe y por eso, ese lunes, Maoke quiso reírse de su compañero adelantándose a sus propias palabras e imitándole.

Makoke le hizo un chiste bastante tonto a Kiko y Hernández se quedó callado, sin entender nada, se levantó y se fue del plató para hablar con el director del programa puesto que ya no aguantaba más la forma de ser de la ex mujer de Matamoros.