La madre de todas las broncas entre Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez: ¿Quién de los dos es más hipócrita?

El 23 de enero de 2019, Jorge Javier Vázquez volvió a echar piedras sobre su propio tejado dando un discurso muy crítico contra su programa, ‘Sálvame'. Sus palabras no sentaron muy bien a los colaboradores, en especial a Mila Ximénez. Y en el centro de todo, Kiko Rivera.

Kiko Rivera confesó en 'GH Dúo' su adicción a las drogas, de cómo casi le destroza la vida y cómo pudo salir gracias a la ayuda de su mujer, Irene Rosales, y de su madre, Isabel Pantoja.

La confesión de Kiko fue muy aplaudida por el público en general y por los comentaristas de Telecinco pero pronto, la tortilla se dio la vuelta y son muchos los que le reprochan a Rivera que no pare de hablar de sus adicciones dentro de la Casa de Guadalix. ¿Lo hace para ganarse a la audiencia?

El 23 de enero de 2019, en ‘Sálvame' volvieron a criticar a ‘Paquirrín' y el presentador, Jorge Javier Vázquez, se molestó hasta el punto de dar un discurso de lo más contradictorio:

Yo creo que a veces perdemos la perspectiva... Estamos tan acostumbrados a analizar las conductas de los demás que perdemos elementos como la compasión y la bondad. A mí me produce inquietud porque lo que es una buena noticia... Estamos tan acostumbrados a analizar, que la alegría por los demás nos dura 24 horas e inmediatamente nos empezamos a preguntar si lo estás haciendo por algo, si no, por qué lo cuentan, por qué no.... Yo creo que lo que tendríamos que hacer es aprender a alegrarnos por la conducta de los demás, sea cual sea y por el motivo que sea. Luego ya que ellos lo hagan por lo que les dé la gana... En este caso es que un señor ha salido de un mundo terrible y me parece que eso, con que salga una persona, es un motivo de grandísima alegría y estar examinándolo continuamente, me parece muy extenuante para nosotros, pero no sé si esto lo da el plató.