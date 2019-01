Confirmado: Telecinco se avergüenza de Paz Padilla para según qué cosas

En ‘Sálvame' siguen explotando el caso del pequeño Julen, en niño atrapado en un pozo, sin ningún tipo de pudor. Lo curioso es que la única presentadora del programa que ha sido ‘apartada' cada vez que se habla de la tragedia es Paz Padilla.

Ya lo hicieron con el caso del niño Gabriel. Tres días enteros de ‘Sálvame' dedicados en exclusiva a crimen, con Paz Padilla sin saber de lo que hablaba y especulando y llevando las noticias a su lado más oscuro, el del morbo por el morbo.

¿Cuándo se cruza la línea entre la información y el sensacionalismo? Cuando se vende a cualquier precio. La reciente desgracia de Julen, el niño atrapado dentro de un pozo en Totalán, Málaga, desde el domingo 13 de enero de 2019, ha llamado mucho la atención por lo que los medios se han volcado, dando detalles escabrosos y explotando la historia para rellenar horas y horas de televisión

Las impresionantes imágenes aéreas muestran la magnitud de los trabajos de rescate de Julen

Desde que se iniciaron las operaciones de rescate de Julen, 'Sálvame' le ha dedicado una gran parte de su programa al niño. Durante los primeros días, era Carlota Corredera, acompañada de algunos tertulianos del programa y de algún que otro experto, lo que se encargaban del debate.

Pero desde el 21 de enero de 2019, la mesa en ‘Sálvame' dedicada al pequeño Julen la presenta el periodista David Alemán (versado en programas de sucesos) y se rodea de expertos sobre el caso. A Paz Padilla, presentadora esos días del magacín, se la han quitado del medio.

Pensábamos pues, que Telecinco había decidido dividir ‘Sálvame' en cápsulas independiente ( la información ‘rosa' por un lado, y la de sucesos por otro) pero no.

Al día siguiente, la mesa informativa sobre el caso Julen la condujo Jorge Javier Vázquez y el 14 de enero de 2019 lo hizo Carlota Corredera. Es decir, a la que no quieren es Paz Padilla.

¿De verdad que Vázquez y Corredera están más cualificados que Paz Padilla para hablar de un caso como el de Julen? No, simplemente no deberían enmarcar este tipo de información dentro de un programa como ese (que hagan un especial informativo y punto, pero claro, el dato de audiencia para ‘Sálvame' no sería el mismo).

Decir también, que la labor que ha hecho el reportero Juan Antonio León desplazado en Totalán, ha sido impecable. Ha demostrado que es un gran aspirante a cualquier tipo de programa. Él sí, el resto no.