Jorge Javier Vázquez arrincona a Belén Esteban con algo que nadie podría imaginar

Quedan pocos meses para la boda de Belén Esteban y en ‘Sálvame' la están cebando como pueden. De hecho, los chistes de Jorge Javier Vázquez sobre el gran día de su colaboradora ya son continuos pero el 23 de enero de 2109, el presentador cruzó una línea.

¿Cuánto podrá llegar a ganar Belén Esteban con la exclusiva de su boda?

Jorge Javier Vázquez, siempre por encima del bien y del mal, no respeta a sus tertulianos. Les ataca y se ríe de ellos sin parar pensando que así da más 'juego' y espectáculo pero llega a ser cansino, sobre todo cuando repite las bromas.

Desde que Belén Esteban anunció su boda con su novio Miguel, Jorge Javier no ha hecho más que reírse de ella. Ha jugado a que no va a ir o a que al final no va a haber enlace.

Pero el 23 de enero de 2019, la broma llegó a mayores . Belén Esteban confirmó, primero, que no asistirán a su enlace ni Antonio Tejado ni María del Monte. Además, la mal llamada ‘princesa del pueblo' destapó que "muchos artistas reconocidos de este país" se han ofrecido para cantar ese día pero ella les ha rechazado:

"Les he dicho que no"

Pero Jorge Javier hizo la pregunta del millón:

¿Va a ir Isabel Pantoja a tu boda?

Belén Esteban guardó un sorprendente e incómodo silencio hasta que al final confirmó que "no".

Pero Vázquez se puso serio y le advirtió: "Si Isabel Pantoja va a tu boda, yo tengo que ir cobrando, porque será la foto más solicitada."