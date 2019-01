'GH Dúo', tocado y hundido: El público está harto y Vasile también

'Gran Hermano Dúo' mantiene viva la polémica en Telecinco. Esa es su función. El problema es que hay que exigirle a Paolo Vasile que actúe ante el incremento de actitudes machistas e intolerables de sus programas. Pero el Consejero Delegado de Mediaset sólo se rige por la audiencia y en este caso, aunque el reality es un éxito no lo es tanto como 'GH VIP 6' y es por ello que ha decidió eliminar el ‘Última hora' de los lunes (que hacía datos paupérrimos).

Durante la gala del 24 de enero de 2019, sucedieron muchas cosas dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Primero supimos que Irene Rosales había sido evacuada por problemas de salud ¿Qué le pasa? Nadie lo sabe.

Luego, se presentó en plató el estreno de ‘Got Talent España'. El talent-show se comenzará el lunes 28 de enero de 2019 a las 22.00 horas y este dato es importante por dos cosas. La primera es que compite con La Voz' en A3. Todo un error porque son programas muy parecidos con audiencias similares y la de ‘La Voz' ya está muy asentada.

Segundo, que ‘Got Talent España' se estrene a las 22.00 horas implica que desaparece el resumen de ‘GH Dúo' que actuaba de acces prime-time y que hacía audiencias muy pobres (el lunes pasada marcó un 8,9% de share).

'GH Dúo' o cómo ya sabemos quién va a ganar en apenas unos días de concurso



Paolo Vasile pensaba que 'GH dúo' iba a reventar los audímetros como hizo ‘GH VIP 6' pero no ha sido así. Las audiencias del nuevo reality son buenas pero no para rellenar cuatro días a la semana.

También hay que decir que Telecinco lo está dando todo. A partir de la semana que viene, en los prime-time de los siete días a la semana , la cadena emitirá productos propios. Está bien, se apuesta por lo nuestro y se crea empleo.

Pero el problema llega cuando esa producción propia vuelve a crear escándalos épicos. Nadie entiende cómo no se le dice nada a Antonio Tejado por su actitud machista. Que este señor diga cosas como que "voy a reivindicar mi feminidad. Me siento maltratada", es escandaloso. Y eso sólo es una frase más de todas las que ha pronunciado el sobrino de María del Monte.

El público en redes ha atacado sin piedad al programa pero luego ha salvado a Tejado de la expulsión. No podemos esperar que en Telecinco tomen algún tipo de medida porque si no lo hicieron en 'GH VIP6' con Suso u Omar Montes, no lo van a hacer ahora. Es muy triste. Que no se le olvide a Vasile que emite gracias a una concesión pública. Alguna responsabilidad sí que tiene.