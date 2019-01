El cabreo de Alba Carrillo que ha puesto entre las cuerdas a Sonsoles Ónega: "Es muy feo"

Alba Carrillo ha vuelto a hablar de su ex, Feliciano López, y lo ha hecho en una exclusiva para la revista ‘Lecturas'. En 28 de enero de 2019, en ‘Ya es mediodía', programa de Telecinco en el que trabaja la modelo, se emitió un cebo sobra la mencionada entrevista y la tertuliana se molestó en directo.

Alba Carrillo se enfada en 'Ya es mediodía'



El miércoles 23 de enero de 2019, la revista Lecturas le dedicó su portada a Alba Carrillo. En una entrevista realizada por Mila Ximénez (‘Sálvame') la modelo cargaba duramente contra su ex marido, Feliciano López, después de que este anunciase su compromiso con Sandra Gago.

Entre otras muchas cosas, Alba aseguró que Feliciano le había destrozado la vida, que había tenido que recibir tratamiento psicológico por su culpa y que nunca le personará todo lo que le ha hecho porque su objetivo es "vengarse":

El ENFADO DE ALBA

No fue hasta el lunes 28 de enero de 2019 que en ‘Ya es mediodía' sacaron el tema aprovechando la presencia de Carillo en el plató.

Para calentar motores, el programa emitió un cebo en forma de vídeo en el que se destacaba el mal momento que había pasado Alba tras su divorcio.

De vuelta al plató, Carrillo no parecía estar muy contenta con el vídeo que habían realizado sus compañeros:

No me tiréis de la lengua. Me he calentado con el cebo, creo que lo habéis elegido muy mal vosotros. Esa información, así, está muy mal dicha y puede provocar confusión y ponerme a mí en un aprieto. Así que creo que por parte de mis compañeros, muy feo.