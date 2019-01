Nuevo golpetazo histórico para Paolo Vasile y Risto Mejide: 'Got Talent' pierde de manera brutal

Enfrentar 'Got Talent España' con 'La Voz' no era una buena idea, algo que se comprobó el 28 de enero de 2019. Como era de esperar, Telecinco perdió la batalla. No fue un fracaso estrepitoso pero lo suficiente como para resaltar que Mediaset (a excepción de ‘GH Dúo0) no está teniendo el mejor comienzo del año.

Fue un buen estreno pero no ganó. Telecinco no puede llevarse el titular esperado. El lunes 28 de enero de 2019, la cuarta temporada de ‘Got Talent España' (la primera sin Jorge Javier Vázquez y Eva Hache) se saldó con un 16.6% y 2.123.000 espectadores mientras que ‘La Voz' en Antena3 marcó un 19.9% y 3.063.000 espectadores.

Pero en franja de coincidencia (puesto que el truco de T5 es que sus programas son siempre más largos para hacer mayor media) la diferencia es mayor: 'La Voz' se mantuvo en el 19.9% y 3.063.000 y 'Got Talent': 15.3% y 2.353.000.

El problema es que ambos shows comparten target y son muy parecidos. Enfrentarlos era arriesgado, por no decir suicida. 'La Voz' tenía ya asentada a su audiencia.

Teniendo en cuenta que ha sido el estreno, todo parece indicar que ‘Got Talent' bajará en su próxima emisión. Así que queda otra opción, cambiarla de día.

Telecinco se está preparando para estrenar la serie ‘Secretos de estado' así que sería posible que vaya a los lunes y ‘Got Talent' los miércoles contra ‘Matadero' en A3.

Si Telecinco contraprograma su nueva ficción contra ‘La Voz' sería también un suicidio pero este les conviene. ‘Secretos de Estado' está producida por Frank Ariza (con quien Vasile ya ha roto lazos profesionales) y ni siquiera van a presentarla a los medios . ¿ Por qué? Porque, dicen, es muy mala. Mucho. Mala nivel ‘Dreamland' o 'El Continental'. Lo que quieren es estrenarla y que pase a mejor vida lo antes posible.