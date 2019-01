La terrorífica pelea callejera de Nagore Robles con un taxista: "¡Que no me insulte!"

Nagore Robles, colaboradora de 'GH' y de 'MyHyV', ha sido víctima de una agresión por parte de un taxista y lo ha denunciado a través de sus redes sociales.

Hace más de una semana que los taxistas españoles se manifiestan para pedir que se regule las VTC. La huelga ha generado multitud de conflictos en las calles y una de las afectadas ha sido Nagore Robles, conocida colaboradora de Mediaset España.

La novia de la presentadora Sandra Barneda, ha querido retransmitir todo lo que estaba sucediendo a través de sus Stories de Instagram.





En un comienzo, el vídeo muestra la cara de un taxista y se escucha a Nagore decirle:

A mí no me insulte, ¿vale? No me insulte. Ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, ¿vale? No vuelva a insultar, no haga eso, que hay muchos taxistas en esta vida que tienen mucha más educación.

No me vuelva a insultar, que llamo a la policía. No me insulte, yo no le he insultado en ningún momento, solo he dicho que no sea agresivo y que no grite a la señora.

Inmediatamente después, la asesora del amor de ‘MyHyV' explica lo que había pasado:

Bueno, no me suelo meter en este tipo de historias pero eso ha sido un taxista que estaba insultando a una mujer y le he dicho que no gritara, y que no fuera agresivo, y entonces me ha gritado a mí, ha sido totalmente descortés, maleducado, agresivo...

Es una pena que tengan que luchar y reivindicar de esta manera y que algunos se lleven la fama por este tipo de comportamientos y de personas.

Quiero deciros que estoy bien, que todo está en orden. A veces es lo que pasa... Lo peor de todo es que había un policía cerca, le he dicho que este hombre me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo, ha dicho que estaba trabajando"

En un texto posterior, la colaboradora televisiva escribió con más detalle lo sucedido:

Un grupo de taxistas estaban agrediendo a un Cabify y una señora les pidió que, por favor, se relajaran porque estaban poniéndose muy violentos. Esta señora inmediatamente fue agredida con insultos y gritos, así que por supuesto me metí a defenderla. Únicamente pedí que no gritaran e insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente. Como ese taxista empezó a insultarme y gritarme cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme más segura, ya que el policía no nos protegió a las personas que estábamos siendo agredidas.

